Het eerste kwartaal was in veel opzichten historisch voor Recticel. En dan hebben we het niet over de resultaten. Het bedrijf heeft belangrijke strategische knopen doorgehakt in moeilijke marktomstandigheden.

De markt keek al sinds jaar en dag uit naar de verkoop van de afdeling Automotive Interiors. Door de coronacrisis leek dat ook nu weer niet te zullen lukken. Door de slechte situatie in de auto-industrie, was de verwachting dat niemand zou toehappen. Maar dat deed de Duitse private-equityspeler Admetostoch. De verkoop verloopt weliswaar in twee fases. Admetos koopt in eerste instantie 51 procent. De resterende 49 procent kan het vanaf maart 2024 verwerven tegen een afgesproken waardering. De deal levert minder dan de boekwaarde op, maar dat was geen verrassing. Recticel slaagde er bovendien in ook het resterende 50 procentbelang in de joint venture Eurofoamte verkopen. De Duitse partnerGreinerbetaalt veel meer dan de boekwaarde. Daardoor brengen de deals netto 210 miljoen euro op, terwijl de analisten 140 miljoen euro hadden geschat en er een meerwaarde van 85 miljoen euro is.Voor de tweede deal mag Recticel zijn concurrent Kingspan bedanken. De Ierse onderneming sloot een deal met Greiner voor de helft van Eurofoam, in het kader van vijandig bod van 700 miljoen euro op de divisies Isolatie en Soepelschuim, waar Eurofoam deel van uitmaakt.Kingspan is geen onbekende voor Recticel. In 2010 deed Kingspan een poging de polyurethaanproducent over te nemen. De raad van bestuur wees het bod unaniem af, maar het was duidelijk dat Recticel niet kon vasthouden aan zijn integratiestrategie, die al te zeer op de omzet- en winstontwikkeling woog en de uitbouw van de 'isolatieparel' afremde. De tradingupdate bevestigde dat Recticel beide deals in het tweede kwartaal wil afronden. Hij leert ons ook dat Recticel zich in het eerste kwartaal kranig heeft gedragen. De gecombineerde omzet ging 6,2 procent lager, van 317,6 naar 298 miljoen euro. Recticel zal nu focussen op de uitbouw van de afdeling Isolatie. Het kroonjuweel van de groep zag de omzet met 2,9 procent teruglopen (van 62,5 naar 60,7 miljoen euro). In de eerste twee maanden was de vraag nog sterk. Ook de divisie Slaapcomfort blijft nog wel even in de groep. Na enkele zwakke jaren stabiliseerde de verkoop in de loop van vorig jaar. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 1,4 procent, van 64,3 naar 65,2 miljoen euro. Vooral de merken doen het weer beter. Beide verkoopdeals zullen van Recticel een zowat schuldenvrij bedrijf maken, wat belangrijk is in crisistijd. Aan het eind van het eerste kwartaal bedroeg de financiële schuld nog 231 miljoen euro. Zoals verwacht, geeft het management van Recticel geen prognoses meer voor de omzet- en winstverwachtingen voor het volledige boekjaar. Daarvoor zal het wachten zijn tot 28 augustus. Dan worden de halfjaarcijfers bekendgemaakt, en moeten de belangrijke verkopen zijn afgerond.ConclusieEindelijk zijn er knopen doorgehakt. Het belang van de aangekondigde deals voor de toekomst van Recticel zijn moeilijk te overschatten, zeker in crisistijden. Het bedrijf wordt zo goed als schuldenvrij en krijgt dus de middelen en de mogelijkheden om de isolatie-divisie voort uit te bouwen. Dat moet de groeiperspectieven verbeteren en het aandeel een hogere waardering geven. Want die blijft tegen iets meer dan de boekwaarde aan de lage kant. Dat bevestigt de verhouding 7 keer de ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de verlaagde bedrijfskasstroom (ebitda). Daarom hebben we onlangs ons advies verhoogd.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 6,77 euroTicker: REC BBISIN-code: BE0003656676Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 375 miljoen euroK/w 2019: 14Verwachte k/w 2020: 26Koersverschil 12 maanden: -24%Koersverschil sinds jaarbegin: -20%Dividendrendement: 3,4%