Het is te danken aan Filip Balcaen, maar Recticel heeft een nieuw groeitraject voor de komende jaren, met de focus op het groeipotentieel van isolatie.

Wat een jaar heeft de schuimrubberproducent Recticel achter de rug, maar het is wel allemaal goed gekomen. Rond Hemelvaart kwam het verrassende nieuws dat zijn Oostenrijkse concurrent Greiner het controlebelang van 27 procent van de holding Bois Sauvage had overgekocht tegen 13,5 euro per aandeel. De bedrijfstop deed een tegenzet met de verkoop van de afdeling Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter voor 656 miljoen euro, of 11,50 euro per aandeel. De aandeelhouders keurden de verkoop op 6 december goed. Dat was een serieuze tegenvaller voor de Oostenrijkers. Recticel 2.0 focust op het groeipotentieel in isolatie - een activiteit waar Greiner nauwelijks in aanwezig is. De Oostenrijkers vonden een luisterend oor bij Filip Balcaen, wiens holding Baltisse ruim 22 procent van het belang van Greiner overneemt. Greiner moet tevreden zijn met een mooie meerwaarde en met Baltisse kan het management zijn groeistrategie in isolatie ontplooien.Recticel kreeg vorig jaar wel slecht nieuws uit Polen. De overname van de isolatieplatenactiviteiten van Gor-Stal staat op losse schroeven. De eigenaars willen, gezien de gewijzigde omstandigheden, niet langer verkopen. Dat is een tegenvaller, want Gor-Stal duwde de poort naar Centraal- en Oost-Europa open voor de isolatieproducten van Recticel. Na de verkoop van Slaapcomfort aan Aquinos en Engineered Foams aan Carpenter heeft Recticel een half miljard euro kasmiddelen, waarmee het onder meer zijn positie in isolatie kan uitbreiden.De omzet maakte vorig jaar een sprong van 67,4 procent tot 1,033 miljard euro, inclusief gedurende negen maanden de bijdrage van het overgenomen FoamPartner, dat intussen weer verkocht is. Organisch - zonder FoamPartner - komen we nog altijd uit op een klim met 34 procent. Dat cijfer ligt perfect in lijn met de gemiddelde analistenschatting van een jaaromzet van 1,03 miljard euro. De afdeling Isolatie nam 390,6 miljoen euro van de omzet voor haar rekening (+56,7%), of 39 procent van het groepstotaal. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) maakte in 2021 een spectaculaire sprong van 145,6 procent tegenover het coronajaar 2020, van 44,5 miljoen naar 109,3 miljoen euro. Dat was wel 2,4 procent onder de gemiddelde verwachting van de analisten, die mikten op 112 miljoen euro. Gelukkig bleef de afdeling Engineered Foams met -12,2 procent onder de analistenconsensus. De divisie Isolatie haalde 62,6 miljoen euro aangepaste ebitda, of 13,6 procent meer dan de analistenconsensus en 57 procent van de ebitda op groepsniveau. De netto financiële schuld zakte van 189 miljoen op 30 september tot 147,8 miljoen euro eind december. Voorlopig geeft Recticel geen prognose voor 2022.Het is te danken aan Filip Balcaen, maar Recticel heeft een nieuw groeitraject voor de komende jaren met de focus op het groeipotentieel van isolatie. Dat kan nu gebeuren zonder een weerbarstige referentieaandeelhouder als Greiner. Heel de heisa rond het aandeelhouderschap en de strategische herpositionering van de groep maakte de aandeelhouder wel tot de grote winnaar van het afgelopen jaar. Tegen zowat 8 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar zijn er natuurlijk goedkopere aandelen op dit moment. We zien de toekomst op lange termijn rooskleurig tegemoet, maar op korte termijn moeten natuurlijk nog aan- en verkopen gebeuren. Vandaar de tijdelijke adviesverlaging.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 18,34 euroTicker: REC BBISIN-code: BE0003656676Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 987 miljoen euroK/w 2021: 18Verwachte k/w 2022: 14Koersverschil 12 maanden: +48%Koersverschil sinds jaarbegin: +4%Dividendrendement: 1,4%