De Canadese gouddelver IAMGold staat financieel sterk, maar door operationele problemen viel de koers van het aandeel terug naar het laagste peil in drie jaar.

Na een tegenvallend 2018 bracht het eerste kwartaal van 2019 geen beterschap voor de Canadese gouddelver IAMGold. Door operationele problemen daalde de output naar 185.000 troy ounce, een vijfde minder dan een jaar eerder en de laagste kwartaalproductie ooit. De achteruitgang bij Essakane (-17%) was verwacht. Die mijn in Burkina Faso, waar de helft van de groepsproductie vandaan komt, ontgint tijdelijk minder rijke ertslagen. Rosebel in Suriname (37% van de groepsproductie) ging licht vooruit, maar de negatieve verrassing kwam van Westwood in Canada. Door aardbevingen daalde de output van 40.000 naar 12.000 troy ounce en klommen de productiekosten met bijna een derde naar 1192 dollar.

