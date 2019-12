IAMGold koppelt een sterke financiële positie aan een lage waardering en krijgt nog een kans om zijn potentieel te bewijzen.

IAMGold, met hoofdzetel in Canada, is een middelgrote goudproducent met nog drie operationele activa. Essakane (Burkina Faso) levert iets meer dan de helft van de groepsproductie. Rosebel (Suriname) staat in voor ongeveer een derde en de rest komt van Westwood in Ontario. Sadiola in Mali stopt na 2019 in zijn huidige vorm en Yatela was eerder al hetzelfde lot beschoren. Twee grote projecten wachten op een investeringsbeslissing. Côté Gold in Ontario zou jaarlijks gemiddeld 367.000 troy ounce goud produceren tegen minder dan 700 dollar per troy ounce en heeft een verwachte levensduur van zestien jaar. IAMGold heeft een aandeel van 64,75 procent in het project, de rest is van Sumitomo uit Japan. Het tweede project is Boto Gold in Senegal, dat...