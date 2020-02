Renault beleeft een rollercoaster sinds de arrestatie van de controversiële ex-topman Carlos Ghosn in Japan. Maar het aandeel is te zwaar afgestraft.

Het aandeel van Renault beleeft een rollercoaster sinds de arrestatie van de controversiële ex-topman Carlos Ghosnin Japan en zijn recente ontsnapping. De twintigjarige alliantie tussen Renault en de Japanse autobouwer Nissanstaat onder zware druk en het gonst van de geruchten dat die verbintenis enkel nog op papier bestaat. Beide groepen ontkennen dat er een scheiding in het verschiet ligt, maar het wordt voor de nieuwe CEO Luca De Meo (ex-Seat) een hele klus om de scherven te lijmen. Renault heeft een belang van 43 procent in Nissan. De Japanse autofabrikant is samen met de Franse overheid (beide 15%) de referentieaandeelhouder van Renault. Het nadeel is dat De Meo pas op 1 juli zijn taak opneemt. Eigenlijk heeft de Franse autobouwer de luxe niet om zolang te wachten, zoals de jaarcijfers over 2019 nog eens aantoonden. De ontwikkeling van de omzet bleef wel nog binnen de verwachtingen. Renault verkocht vorig jaar 3,8 miljoen voertuigen. Dat is 3,4 procent minder dan in 2018, maar het wereldmarktaandeel bleef toch ongewijzigd op 4,25 procent. De groepsomzet bedroeg 55,54 miljard euro. Dat is 3,3 procent minder dan de 57,4 miljard euro in 2018, maar wel beter iets beter dan de analistenconsensus van 55,4 miljard euro. Beleggers schrokken vooral van de daling van de operationele marge van 6,3 naar 4,8 procent, omdat de bedrijfswinst (ebit) terugviel met 30 procent (van 2,99 naar 2,10 miljard euro). Nissan schrapt zijn slotdividend, waardoor de aandeelhouders slechts 10 yen over het boekjaar 2019 krijgen, tegenover nog 57 yen over het boekjaar 2018.De bijdrage van Nissan aan het resultaat van Renault slonk dan ook van 1,51 miljard naar 242 miljoen euro, of een duik van 84 procent. Daar kwam nog een extra afschrijving van 753 miljoen euro bovenop, zodat de Franse autobouwer voor het eerst in een decennium opnieuw het nettoresultaat op groepsniveau in het rood moest schrijven (-141 miljoen euro).Het is begrijpelijk dat Renault ook het mes in het dividend zet: van 3,55 euro bruto per aandeel voor het boekjaar 2018 gaat het naar 1,10 euro bruto per aandeel voor het boekjaar 2019. Ten tijde van de bankencrisis en de recessie die erop volgde, moest Renault het dividend even schrappen. Van 2011 tot 2018 was het dividend weer geleidelijk geklommen van 0,30 naar 3,55 euro bruto per aandeel. Die opgang wordt dus afgebroken. De forse dividendverlaging komt er ook omdat de groep voorzichtig is voor het lopende boekjaar. Interim-CEO Clothilde Delbos denkt dat de operationele marge dit jaar verder zal terugvallen tot 3 à 4 procent bij een vergelijkbare omzet. Dat was een negatieve verrassing voor de analisten. Delbos kondigde als reactie op de cijfers aan dat de groep de komende drie jaar 2 miljard euro structureel in de kosten wil snijden. Dat bepaalde activa worden verkocht, mag worden uitgesloten.Het Renault-aandeel wordt verhandeld tegen amper 1,7 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda), tegen 0,25 keer de boekwaarde, tegen minder dan 0,2 keer de koers-omzetverhouding, tegen 6 keer de verwachte winst en tegen een brutodividendrendement van 3,3 procent (ondanks de dividendverlaging van ruim 70 procent voor het boekjaar 2019). Het aandeel kreeg een extra tik omdat het ratingbureau Moody's de kredietwaardigheid van Renault heeft verlaagd tot de junkstatus. ConclusieWe denken dat de markt overdrijft en hebben daarom een positie in het aandeel opgebouwd, in de verwachting van een herstelbeweging in de komende zes tot twaalf maanden. Het aandeel is dan ook koopwaardig (rating 1C) voor risicobewuste beleggers die niet wakker liggen van tussentijdse forse schommelingen. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers:: 30,45 euroTicker: RNO FPISIN-code: FR0000131906Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 8,99 miljard euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 6Koersverschil 12 maanden: -46%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: 3,5%