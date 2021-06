De diversificatie in ijzererts zal een aantrekkelijke inkomstenstroom opleveren. Het aandeel van Franco-Nevada herstelde sinds begin maart volledig van de voorafgaande appelflauwte.

Het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen, olie en gas kondigde op 16 april een royaltydeal aan in ijzererts. Franco-Nevada betaalde 538 miljoen dollar voor de overname van 14,7 procent van Vale Royalty-obligaties, in handen van de Braziliaanse overheid en de Braziliaanse ontwikkelingsbank. De obligaties lopen even lang als de levensduur van twee uitgestrekte mijngebieden van de Braziliaanse mijnbouwgigant Vale waarop de royalty's betrekking hebben. De royaltybetaling gebeurt twee keer per jaar en biedt voor Franco-Nevada op basis van de recentste betaling van 31 maart een brutorendement van 10 procent. Rekening houdend met de verwachte toename van de productie met 60 procent tegen 2026, en met een normalisering van de ijzerertsprijzen (naar 70 dollar per ton tegenover een recente piek omtrent 200 dollar per ton), daalt het brutorendement naar een nog altijd heel aantrekkelijke 8 procent. De mijnreserves verzekeren voor dertig jaar productie en er is bijkomend ontdekkingspotentieel voor nog tientallen jaren. Daarnaast was er de melding dat Franco-Nevada de voorbije jaren 93 miljoen Canadese dollar investeerde om een belang van 9,9 procent uit te bouwen in Labrador Iron Ore Royalty Corp, een royaltybedrijf dat zijn inkomsten haalt uit een Canadese ijzerertsmijn die wordt uitgebaat door Rio Tinto. Ook die mijn zal nog tientallen jaren produceren. Beide investeringen samen zullen in 2021 5 tot 6 procent van de omzet van Franco-Nevada aanleveren. Tegen 2025 wordt dat 4 tot 5 procent. De bedoeling van de groep blijft minstens 80 procent van de inkomsten te halen uit de verkoop van edelmetalen. Franco-Nevada presteerde sterk in het eerste kwartaal. De verkoop van edelmetalen klom tegenover het eerste kwartaal van 2020 met 10,8 procent tot 149.575 troy ounce goudequivalent. In combinatie met een gemiddelde gerealiseerde goudprijs van 1794 dollar per troy ounce (+13,3%) steeg de omzet uit edelmetalen met 23,3 procent tot 263,8 miljoen dollar. De omzet uit olie en gas nam met 70,2 procent toe tot 45,1 miljoen dollar. De groepsomzet klom naar een recordcijfer van 308,9 miljoen dollar (+28,4%). De gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) bereikte ook een recordniveau van 262,7 miljoen dollar (+36,3%) en de gezuiverde nettowinst steeg met 47,3 procent tot 160,9 miljoen dollar, of 84 dollarcent per aandeel. Dankzij de aankoop van de Vale Royalty's verhoogde Franco-Nevada de verwachte jaarproductie voor 2021 van 555.000 à 585.000 troy ounce goudequivalent tot 580 à 615.000 troy ounce goudequivalent. De verwachte bijdrage van de olie- en gasafdeling voor 2021 bleef op 115 à 135 miljoen dollar. De verwachte productievork voor 2025 werd met 30.000 troy ounce goudequivalent verhoogd, tot 630.000 à 660.000 troy ounce. De bijdrage uit olie en gas zou tegen 2025 moeten oplopen tot 150 à 170 miljoen dollar. Op basis van de sterke groei en de gezonde financiële positie verhoogde Franco-Nevada het brutokwartaaldividend met een hoger dan gewoonlijke 15,4 procent, tot 30 dollarcent per aandeel. Na de Vale Royalty-transactie beschikt Franco-Nevada over 1,2 miljard dollar voor bijkomende deals.ConclusieWe verwelkomen de diversificatie in ijzererts die een aantrekkelijke inkomstenstroom zal opleveren. Het aandeel van Franco-Nevada herstelde sinds begin maart volledig van de voorafgaande appelflauwte, tot dicht bij de recordkoers van juli 2020. De waardering is stevig, maar de verhouding tussen het risico en het rendement blijft aantrekkelijk. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 151,56 dollarTicker: FNV USISIN-code: CA3518581051Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 28,9 miljard dollarK/w 2020: 56Verwachte k/w 2021: 44Koersverschil 12 maanden: +17%Koersverschil sinds jaarbegin: +21%Dividendrendement: 0,8%