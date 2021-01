Het Franse bouwbedrijf moet kunnen profiteren van de Europese renovatiegolf in het kader van de Green Deal.

De Europese Commissie wil van de Europese Unie (EU) tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken. In het kader van die Europese Green Deal wil ze een renovatiegolf op gang brengen. De renovatiegraad voor gebouwen in de EU bedraagt nu 1 procent per jaar. In dat tempo wordt het zeer moeilijk de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. De EU wil dat renovatietempo op zijn minst verdubbelen. Daarvoor moet tot 2030 jaarlijks 185 miljard euro geïnvesteerd worden in het energiezuiniger maken van gebouwen: 115 miljard euro voor privéwoningen en 70 miljard voor overheidsgebouwen. De Franse regering heeft in haar stimuluspakket dit jaar 6,7 miljard euro opzijgezet voor de renovatiegolf. Dat biedt kansen voor de Franse bouwgroep Saint-Gobain. Met een omzet van 27,89 miljard euro in de eerste negen maanden van 2020 is ze een van de mastodonten van de Europese bouwindustrie. Nochtans is het aandeel geen hoogvlieger. Ondanks de recente klim noteert het amper 5 procent hoger dan tien jaar geleden. De return (koersevolutie + dividenden) lag in het voorbije decennium 41 procent lager dan die van de Eurostoxx50-index. In maart zakte de koers zelfs naar het laagste peil van het afgelopen decennium. Toch zijn er, naast de Europese renovatiegolf, voldoende redenen om aan te nemen dat de Franse bouwreus de komende tijd de indexen kan kloppen. In 2019 kreeg Saint-Gobain een nieuw management, dat met het transform & grow-plan meteen inzette op het verhogen van de winstgevendheid. Dat plan bestaat uit twee delen. Enerzijds nam het management alle activiteiten onder de loep. Voor 3 miljard euro aan weinig rendabele activiteiten zijn verkocht. Anderzijds werkte de nieuwe bedrijfsleiding een kostenbesparingsplan uit. Dat leverde in 2019 en 2020 voor 370 miljoen euro besparingen op: 120 miljoen in 2019 en 250 miljoen in 2020. Ondanks de grote impact van de coronacrisis op de omzet en de winst, werpt de focus op kasstroomgeneratie vruchten af. In de eerste negen maanden van 2020 zakte de omzet met 14,1 procent, van 32,47 naar 27,89 miljard euro. Daar zit ook de impact van de desinvesteringen in. Op vergelijkbare basis (like-for-like) bleef het omzetverlies beperkt tot 7,2 procent. Midden 2020 was de bedrijfswinst (ebit) wel met 49,5 procent gezakt, van 1,64 miljard naar 827 miljoen euro. De daling van de bedrijfskasstroom (ebitda) bleef beperkt tot 32,4 procent, van 2,42 naar 1,63 miljard euro. Daardoor verloor de ebitda-marge maar 2 procent: van 11,2 naar 9,2 procent. De vrije kasstroom steeg desondanks in de eerste zes maanden met 143 procent, tot 1,68 miljard euro. ConclusieSaint-Gobain promoveert tot portefeuillewaarde. Het Franse bouwbedrijf moet kunnen profiteren van de Europese renovatiegolf. De groep haalt 65 procent van haar omzet in Europa, en ongeveer de helft van de omzet komt uit renovatie. Daarnaast is er de verbeterde rendabiliteit, gekoppeld aan een lage waardering tegen 0,55 keer de omzet, 1,1 keer de boekwaarde, 12 keer de verwachte winst 2021 en ruim 6 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 42,56 euroTicker: SGO FPISIN-code: FR0000125007Markt: ParijsBeurskapitalisatie: 22,67 miljard euroK/w 2019: 12Verwachte k/w 2020: 16,5Koersverschil 12 maanden: +20%Koersverschil sinds jaarbegin: +13%Dividendrendement: 3,1%