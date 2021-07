De renovatiegolf in de Europese Unie is voor Sto SE een kans om een versnelling hoger te schakelen.

De keuze begin 2021 om dit Duitse bouwaandeel op te volgen, mogen we niet los zien van de Green Deal, waarmee de Europese Commissie van de Europese Unie tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent wil maken. Dat is een gigantische kans voor heel wat Europese bouwbedrijven. Een onderdeel van dat ambitieuze klimaatplan is het op gang brengen van een renovatiegolf. In het huidig renovatietempo (1% per jaar) wordt het behalen van de ambitieuze doelstellingen moeilijk, zo niet onmogelijk. De EU wil dat dat tempo ten minste wordt verdubbeld. Daarvoor moet tot 2030 jaarlijks 185 miljard euro worden geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van gebouwen. Dat moet de bedrijfsleiding van Sto SE als muziek in de oren klinken. Het Duitse familiale bedrijf werd in 1936 opgericht door Wilhelm Stotmeister. De familie Stotmeister is nog altijd de meerderheidsaandeelhouder met circa 57 procent van de aandelen in handen met Jochen Stotmeister, de voorzitter van de raad van bestuur. Sto is sinds 1992 beursgenoteerd. Het bouwbedrijf omvat drie hoofdactiviteiten. Ten eerste zijn er de gevelsystemen met isolerende en regenbestendige buitengevelbekleding. In 2019 was de afdeling goed voor 48 procent van de omzet. Daarnaast zijn er de geveldeklagen met vooral speciale buitengevelverf, goed voor 22 procent van de omzet. Tot slot zijn er ook binnenhuissystemen (14% van de omzet), vooral pleisters en verfoplossingen. De basis van de activiteiten ligt in Duitsland met 90 verkoopkantoren en logistieke punten. Sto is ook aanwezig in 38 andere Europese landen. West-Europa stond voor 76 procent van de jaaromzet in 2020, 11 procent kwam uit de rest van Europa en 13 procent uit de rest van de wereld. Sto SE is geen sterke groeier. Het is geen Kingspan of Rockwool, maar eerder een trage omzetgroeier van 3 à 4 procent per jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zat er toch wat extra groei in met een toename van de omzet van 283,7 naar 303,7 miljoen euro. Dat is een stijging met 7,1 procent, waarvan 6,8 procent organische groei (zonder overnames en desinvesteringen). In die periode waren de weersomstandigheden eerder normaal, terwijl die voor de activiteit in de bouwsector vorig jaar zeer voordelig waren. Klassiek voor de bouwsector zijn de lage winstmarges. Ook daar zien we de jongste jaren niet veel verbetering. Wel gunstig is de jaarlijkse positieve vrije kasstroom, zodat er geld is voor investeringen in innovatie, een stabiel dividend en een stevige balans. Sto had aan het eind van het eerste kwartaal een nettokaspositie van circa 40 miljoen euro en dreef de investeringen in het eerste kwartaal fors op van 5,8 naar 11,3 miljoen euro. De Europese renovatiegolf is voor dit bedrijf een welgekomen kans om een versnelling hoger te schakelen. Die mogelijkheid tot groei zit niet verrekend in de huidige waardering. Het kan ook voor de voorzichtige familie Stotmeister een impuls zijn om de sterke balans aan het werk te zetten en de kaart van externe groei (overnames) te trekken.ConclusieDe koers is de voorbije maanden stevig hoger gegaan. De onderwaardering van het Duitse bedrijf is afgenomen. We zijn begin dit jaar begonnen met de actieve opvolging tegen koersen rond 135 euro. Sto SE noteerde toen tegen amper 8 keer de verwachte winst 2021 en 5,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. Dat is nu respectievelijk 11 en 7 keer. Dat is nog altijd aanvaardbaar, maar een adempauze in de koersklim zou logisch zijn. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 201,0 euroTicker: STO3 GYISIN-code: DE0007274136Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 1,38 miljard euroK/w 2020: 12,5Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: +108%Koersverschil sinds jaarbegin: +59%Dividendrendement: 2,4%