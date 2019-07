Van 27 juni tot 3 juli stellen we de tien favoriete aandelen van Inside Beleggen voor de tweede jaarhelft aan u voor. Vandaag: Resilux

Resilux is de Oost-Vlaamse producent van pet-voorvormen en -flessen en komt in die sector net onder de top. De afgelopen tijd is de rust teruggekeerd na een turbulente periode met de 'spuitbussenoorlog' met de Nederlandse familie Kelders rond de joint venture AirOLux, de maatschappij boven de AirOPack-technologie en de overnamepoging door Bain Capital, dat een vriendschappelijk overnamebod op Resilux deed tegen 195 euro per aandeel, maar het daarna weer introk.

...