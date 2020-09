De verkoop van petvoorvormen bleef ongeveer stabiel, maar de petflessenvolumes klommen 12,2 procent in de eerste jaarhelft.

De Oost-Vlaamse producent van petvoorvormen en -flessen Resilux bevindt zich in die sector net onder de top (circa 8% marktaandeel in Europa). Sinds de overname van het Zwitserse Signode Industrial Group in het najaar 2017, bekend als Poly Recycling en gespecialiseerd in petrecyclage, is er nieuwe groeipool bij gekomen. Dat blijkt ook uit de halfjaarresultaten van Resilux.

Pet is een goede kunststof om te recycleren. In een aantal Europese landen wordt voorbeeldig ingezameld, maar in Zuid-, Centraal- en Oost-Europa moet nog heel wat gebeuren. Dat wettigde de forse investering van zowat 25 miljoen euro in de nieuwe recyclagefabriek op de eigen productiefaciliteit in het Zwitserse Bilten. Naast die fabriek was er ook de bouw van een petvoorvormenfabriek in Roemenië vorig jaar. Beide projecten kampten met opstartproblemen en hadden samen een negatieve impact van 1,5 miljoen euro op de bedrijfskasstroom (ebitda) in de eerste jaarhelft van 2019. Die druk was er niet meer in het eerste halfjaar van 2020. De hogere vraag naar gerecycleerd petmateriaal ondersteunde net de resultaten. De omzet ging er in de eerste halfjaar 7,4 procent op achteruit, van 214,4 naar 198,6 miljoen euro. Maar dat heeft vooral te maken met een forse daling van de grondstoffenprijzen met gemiddeld 15 procent. De toegevoegde waarde - een veel betere maatstaf dan de omzet - kende wel een fraaie toename van 15,7 procent tot 52,5 miljoen euro. Dat had een vergelijkbare stijging (+16,2%) van de bedrijfskasstroom (ebitda) in het eerste halfjaar tot gevolg. We springen van 22,0 naar 25,6 miljoen euro. De mindere punten van vorig jaar werden duidelijk gecompenseerd. We zagen weer betere resultaten in de Verenigde Staten. Globaal gezien verkocht Resilux minder water en frisdrank onderweg, omdat we ons minder hebben verplaatst door de covid-19-pandemie. Maar dat werd gecompenseerd door meer voorvormen en flessen voor de detergentenmarkt door het coronavirus, waar de verkoop van desinfecterende producten fors deed stegen. De volumes in voorvormen bleven ongeveer stabiel, maar de flessenvolumes klommen 12,2 procent in de eerste jaarhelft. Door de minder sterke stijging in de afschrijvingen steeg de bedrijfswinst (ebit) met 21,7 procent tot 15,75 miljoen euro sterker dan de ebitda. Het nettoresultaat maakte een fameuze sprong van 40,2 procent tot 10,9 miljoen euro of 5,45 euro per aandeel. De prognose dat de netto financiële schuld zou dalen tot 30 à 35 miljoen euro werd met een cijfer van 33,5 miljoen euro mooi ingelost. Het is een serieuze daling tegenover de 48,9 miljoen euro eind vorig jaar en zeker tegenover de 76,2 miljoen euro van midden vorig jaar. Na twee zeer zware investeringsjaren werd in de eerste zes maanden slechts 9 miljoen euro aan investeringen gespendeerd tegenover 17,4 miljoen euro in dezelfde periode van 2019. Het management verwacht dat de ebitda in de tweede jaarhelft vergelijkbaar zal zijn met het cijfer van vorig jaar, zodat heel 2020 een hogere ebitda zal opleveren dan vorig jaar. ConclusieWe zijn tevreden met de resultaten die Resilux in de eerste jaarhelft heeft gepresenteerd. Het aandeel blijft tegen minder dan 7 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2020 aantrekkelijk gewaardeerd. Volgens ons bedraagt de faire waarde minstens 170 euro per aandeel. Het aandeel blijft dan ook in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 143,00 euroTicker: RES BBISIN-code: BE0003707214Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 279 miljoen euroK/w 2019: 16Verwachte k/w 2020: 14Koersverschil 12 maanden: +8%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: 2,3%