Resilux heeft in Europa een marktaandeel van 8 procent. De Oost-Vlaamse producent van petvoorvormen en -flessen kan een toonaangevende rol spelen in de vergroening van de economie. In 2017, toen niemand daar nog mee bezig was, heeft de groep een prima zaak gedaan door het Zwitserse Signode Industrial Group, bekend als Poly Recycling, te kopen. Met die specialist in petrecyclage voegde Resilux een nieuwe groeipool aan de groep toe. Intussen is er veel vraag naar petrecyclage. Pet is de beste kunststof om te recycleren, en in een aantal Europese landen wordt het al voorbeeldig ingezameld. In Zuid-, Centraal- en Oost-Europa moet echter nog heel wat gebeuren. De voorbije jaren investeerde de groep enkele tientallen miljoenen om de recyclagefabriek in het Zwitserse Bilten top te maken. Om op de grotere vraag in te spelen, wil Resilux de komende jaren nog drie of vier recyclagefabrieken bouwen, op voorwaarde dat er voldoende afvalstromen zijn om de fabrieken op volle capaciteit te doen draaien. De omzet stabiliseerde in de eerste zes maanden op 198,8 miljoen euro (+0,1%), ondanks een gemiddelde stijging van de grondstoffenprijzen met 15 procent. De verkochte volumes aan flessen en voorvormen lagen wel 2,8 procent lager in het eerste halfjaar. Een betere maatstaf is de toegevoegde waarde. Die steeg met 2,2 procent naar 53,7 miljoen euro. De bedrijfskasstroom (ebitda) nam een sprong van 10,4 procent: van 25,6 naar 28,3 miljoen euro. Dat is een record voor de eerste jaarhelft. Het bewijst dat de kosten goed onder controle blijven, ondanks de groei. Zonder wisselkoerseffecten was de ebitda zelfs met 3,6 miljoen euro toegenomen. Het ziet ernaar uit dat de mijlpaal van 50 miljoen euro ebitda van vorig jaar de komende jaren wel degelijk het nieuwe normaal kan worden. Resilux profiteerde van de toegenomen vraag naar recyclagemateriaal in het kader van de circulaire economie. Met de eigen productie van gerecycleerd pet kon de groep de verticale integratie verhogen. Door stabiele afschrijvingen steeg de bedrijfswinst (ebit) mee met 16,1 procent: van 15,7 naar 18,3 miljoen euro. Het nettoresultaat maakte opnieuw een fameuze sprong van 10,9 naar 13,8 miljoen (+26,2%). De winst per aandeel verhoogt van 5,45 naar 6,88 euro per aandeel. De mooie verbetering van het halfjaarresultaat heeft ook een positieve invloed op de evolutie van de netto financiële schuld. Die zakt op jaarbasis van 33,5 naar 23,9 miljoen euro, en staat amper boven het cijfer van 21,1 miljoen euro van eind vorig jaar. Midden 2019 was dat nog 76,2 miljoen euro, door zware investeringen in de Zwitserse recyclagefabriek en de nieuwe petfabriek in Roemenië. In de eerste zes maanden van dit jaar investeerde Resilux 10,2 miljoen euro, tegenover 9,0 miljoen in de eerste helft van 2020. Het management mikt op 10 tot 12 miljoen euro investeringen in de tweede jaarhelft. Het verwacht ook een vergelijkbare ebitda als in dezelfde periode vorig jaar, waarbij de gestegen inflatie een hoger volume compenseert. ConclusieResilux blijft een gestage groeier, die zelden of nooit negatief verrast. De koers nadert weer het recordpeil, maar de waardering blijft redelijk tegen 7,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en tegen een verwachte koers-winstverhouding van 14. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 182,00 euroTicker: RES BBISIN-code: BE0003707214Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 367,5 miljoen euroK/w 2020: 16Verwachte k/w 2021: 14Koersverschil 12 maanden: +25%Koersverschil sinds jaarbegin: +23%Dividendrendement: 1,7%