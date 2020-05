Het aandeel van de grootste bierbrouwer ter wereld noteert met een relatieve korting tegenover zijn sectorgenoten.

De grootste bierbrouwer ter wereld heeft het al enkele jaren niet meer onder de markt. Dat merk je ook aan de zenuwachtigheid van analisten en beleggers in aanloop naar de resultaten. Vroeger was de markt vol vertrouwen dat minstens aan de verwachtingen werd voldaan. Na enkele serieuze teleurstellingen de afgelopen jaren is dat niet meer het geval. Vertrouwen werd vervangen door schrik. In die optiek vielen de cijfers over het eerste kwartaal wel mee. De markt reageerde opgelucht, al zijn het verre van briljante resultaten. Organisch (zonder rekening te houden met overnames en desinvesteringen) zakten de volumes met 9,3 procent. Dat was slechter dan de gemiddelde analistenverwachting van -7,9 procent. De organische omzet ging 5,8 procent achteruit van 12,22 naar 11,00 miljard dollar, met een veel slechtere prestatie in Azië tegenover de analistenconsensus in Azië. In China daalden de verkopen in het eerste kwartaal met liefst 46,5 procent door covid-19. In de andere regio's presteerde AB InBev dan weer beter dan de gemiddelde analistenverwachting.De gemiddelde bedrijfskasstroom (ebitda) klopt de verwachtingen met 130 miljoen dollar (3,95 miljard ten opzichte van 3,82 miljard dollar verwacht). Dat is wel een terugval met 13,7 procent, meer dan de omzet. De ebitda-marge viel dan ook 331 basispunten terug tot 35,9 procent. De onderliggende winst per aandeel zakte van 73 naar 51 dollarcent per aandeel (in lijn met de verwachte 0,52 dollar). AB InBev gaf aan dat de volumes in april een duik van 32 procent hebben genomen (-29% verwacht) als gevolg van de wereldwijde lockdown, waardoor haast overal horecazaken zijn gesloten, maar ook muziekfestivals en sportmanifestaties niet doorgaan. Op die plaatsen worden heel wat liters bier genuttigd. Enkel in China was er beterschap met -17 procent in april op jaarbasis. Parallel met de cijfers was er het persbericht dat de verkoop van de Australische dochter Carlton & United Breweries aan het Japanse Asahi Group Holdings tegen 11,3 miljard dollar op 1 juni zal worden afgerond. Dat is een flinke opsteker in deze barre tijden, waarin financiële stabiliteit van groot belang is. Eerder werd al beslist het slotdividend te halveren van 1,00 naar 0,50 euro per aandeel.ConclusieWe hebben van de zenuwachtigheid in afwachting van de cijfers kunnen profiteren om een eerste positie voor de voorbeeldportefeuille te verwerven. AB InBev noteerde vele jaren met een stevige premie tegenover de concurrentie wegens de beduidend hogere winstmarges. Vandaag noteert de grootste bierbrouwer ter wereld met een relatieve korting tegenover zijn sectorgenoten. Het aandeel van AB InBev is het meest gedaalde aandeel uit de Stoxx600 Food &Beverage-index en daardoor zelfs goedkoper dan de waardering op niveau van de Bel-20-index en dat is lang geleden. Tegen ook 11,5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de (veel lagere) bedrijfskasstroom (ebitda) 2020 is er herstelpotentieel. Een goedkoop AB InBev is een koopwaardig AB InBev (rating 1B).Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 39,96 euroTicker: ABI BBISIN-code: BE0974293251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 69,0 miljard euroK/w 2019: 8,5Verwachte k/w 2020: 18Koersverschil 12 maanden: -46%Koersverschil sinds jaarbegin: -45%Dividendrendement: 3,3%