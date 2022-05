Beleggers reageerden opgelucht op de kwartaalcijfers van Meta, maar het bedrijfsmodel staat onder druk.

In aanloop naar de kwartaalcijfers was het sentiment rond Meta Platforms erg negatief. Eerder dit jaar biechtte het bedrijf voor het eerst een daling van het aantal gebruikers op het Facebook-platform op. Het aandeel kelderde van 384 dollar vorig najaar naar 169 dollar in april.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg met 4 procent op jaarbasis naar 1,96 miljard. De consensusverwachting bedroeg 1,94 miljard. De achteruitgang in Noord-Amerika is voorlopig gestopt met 196 miljoen gebruikers tegenover 195 miljoen in het vierde kwartaal. In Europa was er een daling van 309 naar 307 miljoen gebruikers. De groei kwam van Azië en de rest van de wereld.De gemiddelde omzet per gebruiker steeg nog licht (+2,9%) naar 9,54 dollar, maar het is zorgwekkend dat het aantal gebruikers in de twee meest lucratieve regio's onder druk staat. In de Verenigde Staten en Canada levert een gebruiker gemiddeld 48,29 dollar op, in Europa is dat 15,35 dollar. Meta Platforms realiseerde tussen januari en maart een omzet van 27,91 miljard dollar of 7 procent meer dan vorig jaar. Dat is de traagste groei op jaarbasis in tien jaar en onder de consensusprognose van 28,3 miljard. Meta rapporteert sinds het vierde kwartaal van vorig jaar volgens een nieuwe groepsstructuur. Die is opgedeeld in de Family of Apps (FOA) en de Facebook Reality Labs (FRL). FOA omvat de socialemediaplatformen van de groep met onder meer Instagram, Messenger, WhatsApp en Facebook. Bij FRL gaat het om hardware, software en content gerelateerd aan virtual en augmented reality.FOA zag de omzet op jaarbasis met 6 procent toenemen naar 27,2 miljard dollar of liefst 98 procent van de groepsomzet. Daarop werd een operationeel resultaat van 11,5 miljard dollar gerealiseerd. Bij FRL was de groei met 30 procent tot 695 miljoen dollar veel groter, maar de afdeling boekte een aanzienlijk operationeel verlies van 3 miljard dollar. Op groepsniveau daalde de operationele winst (ebit) met een kwart naar 8,5 miljard dollar. Daardoor slonk de ebit-marge van 43 naar 31 procent. Netto daalde de winst met 21 procent naar 7,47 miljard dollar of 2,72 dollar per aandeel. Dat cijfer lag wel boven de verwachte 2,56 dollar. Er zijn de komende jaren zware investeringen nodig om de metaverse technisch en commercieel rijp te maken. Op termijn moeten e-commerceplatformen voor de verkoop van goederen en diensten in de virtuele wereld voor extra inkomsten zorgen, maar dat is de komende jaren nog niet aan de orde. Tegelijk moet Meta blijven investeren in de bescherming van de privacy en in kunstmatige intelligentie die advertenties doelgerichter moeten maken.De prognose voor de uitgaven in 2022 werd iets verlaagd van 90 tot 95 miljard naar 87 tot 92 miljard dollar. Meta mikt voor het lopende kwartaal op een omzet tussen 28 en 30 miljard dollar. De consensusverwachting lag op 30,6 miljard dollar. Meta verwijst naar een tragere groei van e-commerce sinds het einde van de pandemie en het wegvallen van de omzet uit Rusland. Ook de concurrentie van YouTube, TikTok en andere platformen die een deel van de advertentiekoek willen, neemt toe.ConclusieBeleggers reageerden opgelucht op de kwartaalcijfers van Meta en bezorgden het aandeel de grootste koersstijging op dagbasis sinds 2013. Het bedrijfsmodel staat onder druk door een tragere groei van het aantal gebruikers, een toenemende concurrentie en lagere advertentietarieven. Toen Meta vorige maand ruim halveerde sinds de top zat er waarde in het aandeel, maar de voorbije weken is de koers weer flink opgelopen. Afwachten. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 223,41 dollarTicker: FB USISIN-code: US30303M1027Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 604 miljard dollarK/w 2021: 16Verwachte k/w 2022: 18,5Koersverschil 12 maanden: -30%Koersverschil sinds jaarbegin: -34%Dividendrendement: -