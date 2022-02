We zien in de voedingsgigant nog altijd een defensieve portefeuillekandidaat, zodra de beurzen weer tot rust zijn gekomen.

Er wordt al een hele tijd heel kritisch gekeken naar de resultaten van de consumentengoederengigant. Deze keer volgde geen teleurstelling, al hadden wij graag enige volumegroei in het vierde kwartaal gezien. De onderliggende omzetgroei van 4,9 procent tot 13,12 miljard euro was volledig toe te schrijven aan prijsverhogingen. Het volume lag perfect op het niveau van het laatste kwartaal van 2020. De onderliggende omzetgroei lag 110 basispunten boven de analistenconsensus (+3,8%). Gemiddeld hadden analisten rekening gehouden met een volumekrimp van 0,7 procent. Op jaarbasis haalt het concern een omzet van 52,44 miljard euro of 3,4 procent meer dan de 50,72 miljard euro van 2020. Over heel 2021 was er een volumestijging van 1,6 procent. De prijzen gingen er op jaarbasis met 2,9 procent op vooruit, in schril contrast met slechts 0,3 procent in 2020. De onderliggende bedrijfswinst (ebit) boekt een vooruitgang van 4,8 procent, van 8,3 naar 8,7 miljard euro, wat een toename in de ebit-marge inhoudt van 16,4 naar 16,6 procent. De onderliggende winst per aandeel steeg tussen 2020 en 2021 van 2,48 naar 2,62 euro per aandeel (+5,6%). De bedrijfstop van Unilever staat al een hele tijd onder druk van de aandeelhouders. De omzetgroei en de winstgevendheid blijven al jaren achter op de Nestlés van deze wereld. Unilever heeft drie divisies: Beauty & Personal Care (Axe, Dove, Rexona), Foods & Refreshment (Ben&Jerry's, Knorr, Lipton, Magnum) en Home Care (Omo, Persil, Sunlight). Heel wat aandeelhouders zijn het beu dat het aandeel de voorbije drie jaar zo'n 40 procent zwakker heeft gepresteerd dan Nestlé en zelfs 70 procent minder dan Procter & Gamble. Financial Times meldde midden januari dat de bedrijfsleiding drie keer geprobeerd had de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK) te kopen. Het prijskaartje bedroeg 50 miljard pond of zowat 60 miljard euro. GSK hapte niet toe. Gelukkig volgens de meeste analisten. Maar daarmee blijft de druk op het bestuur en in het bijzonder op topman Alan Jope hoog. De druk is recent nog opgevoerd door de komst van de Amerikaanse activist Nelson Peltz. Zijn hefboomfonds Trian Fund Management heeft een belang genomen in de consumptiegoederengigant. Hij zal wellicht een opsplitsing van het concern voorstellen met de klemtoon op de afsplitsing van de minder groeiende en met lagere marges kampende voedingsafdeling, met daaraan gekoppeld een mogelijke verkoop. Het management van Unilever was al tot die conclusie gekomen naar aanleiding van de GSK-deal. Het was de kans om fors uit te breiden in meer rendabele activiteiten en de minder rendabele voedingsafdeling te verkopen. Unilever reageert op de intrede van Peltz met een saneringsplan dat duizenden managementbanen zal kosten om weer meer schwung en innovatie in het bedrijf te krijgen. ConclusieWe zijn nog maar net weer van start gegaan met de actieve opvolging van het Unilever-aandeel. De eerste test - de kwartaal- en jaarcijfers - is niet tegengevallen. We zien in de voedingsgigant nog altijd een defensieve portefeuillekandidaat, zodra de beurzen weer tot rust zijn gekomen. Het bedrijf kan de aandeelhouders in de loop van het jaar nog tevreden stemmen. Tegen iets meer dan 12 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) vinden we het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd. Dat is een korting van ruim 30 procent tegenover het sectorgemiddelde. Met een faire waarde van 54 euro voor de komende 12 tot 24 maanden blijven we bij ons positieve advies.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 45,96 euroTicker: UNA NAISIN-code: GB00B10RPZ78Markt: AmsterdamBeurskapitalisatie: 117,75 miljard euroK/w 2021: 18,5Verwachte k/w 2022: 17Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 3,7%