Er zijn in de landbouwsector aantrekkelijker opportuniteiten dan Deere&Company.

Voor de grootste naam in de wereld van de landbouwwerktuigen is het boekjaar 2019-2020 al zo goed als halfweg (afsluitdatum 30/10). De resultaten over het eerste kwartaal zijn al bekend sinds eind februari. Eerst werden de resultaten gehinderd door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikaanse boeren zagen hun inkomen teruglopen door de lage prijzen voor landbouwgewassen zoals maïs. Het lopende boekjaar begon hoopvol, met beter dan verwachte cijfers, maar gooit het coronavirus de roet in het eten. De verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn met zowat 25 procent teruggeschroefd. Deere haalde in het afgelopen kwartaal 58 procent van zijn omzet uit de landbouwactiviteiten. De resterende inkomsten kwamen uit materialen voor de bouw en de bosbouw. Er is ook een financiële poot, die actief is in de verhuur en de leasing van vooral landbouwvoertuigen. Deere bouwt zijn afhankelijkheid van de cyclische landbouw af, onder meer met de overname van de Duitse Wirtgen Group,een specialist in machines voor wegenbouw, het mixen van asfalt enzovoortHet eerste kwartaal leverde 6,53 miljard dollar omzet op, 5,9 procent minder dan de 6,9 miljard van de periode november 2018-januari 2019, maar wel 4 procent boven de analistenconsensus van 6,28 miljard. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,63 dollar, tegenover 1,54 dollar in het eerste kwartaal van het boekjaar 2018-2019. Ook dat was boven de analistenverwachting, iets wat in de voorgaande drie kwartalen niet meer gelukt was. Ondanks het feit dat het management de sombere prognoses voor het boekjaar 2019-2020 handhaafde, ging de koers hoger. Het management verwacht een nettowinst tussen 2,7 en 3,1 miljard dollar. Dat cijfer kan na afloop van het tweede kwartaal nog een stuk lager zal liggen, nu de Verenigde Staten zwaar worden getroffen door covid-19. Voor de machine-industrie kan dat een negatieve impact van 25 à 30 procent hebben. Analisten hebben hun omzetverwachting gemiddeld met 15,2 procent teruggeschroefd, van 34,9 miljard dollar voor het boekjaar 2018-2019 naar 29,6 miljard dollar. Dat zou het laagste omzetcijfer zijn sinds het boekjaar 2016-2017. De winst per aandeel kwam in het vorige boekjaar uit op 9,94 dollar. De analistenconsensus voor het lopende boekjaar bedraagt 7,56 dollar, of een terugval met 24 procent. We mogen wel niet vergeten dat zowel de omzet als de winst in het afgelopen boekjaar een record bereikte en het vele jaren duurde eer het vorige record van 9,09 dollar winst per aandeel van het boekjaar 2012-2013 sneuvelde. Maar voorlopig lijkt de piek dus wel bereikt. Voor het volgende boekjaar rekenen de analisten gemiddeld op een omzet van 31,7 miljard dollar en een winst per aandeel van 9,51 dollar. Maar dan zijn natuurlijk voorlopige cijfers. Het valt af te wachten hoelang ook de landbouwsector covid-19 zal voelen in de cijfers. ConclusieDe aandelenkoers heeft meer geleden onder covid-19 dan onder de handelsoorlog, al was er recentelijk wel een behoorlijk herstel. De koers viel eerst 40 procent onder de historische piek van februari 2018. Tegen een verwachte koers-winstverhouding van 18 en tegen de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) van bijna 17, is het aandeel voor ons weer ruim voldoende gewaardeerd. Vandaar de adviesverlaging. Ook omdat we in de landbouwsector flink wat aantrekkelijkere opportuniteiten zien dan Deere & Company, zoals de meststoffenproducenten.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 138,46 dollarTicker: DE USISIN-code: US2441991054Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 43,3 miljard dollarK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: 18Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: -22%Dividendrendement: 2,3%