De producent van roestvrij staal heeft in het derde kwartaal minder staal verscheept. De klanten in Europa bouwden hun voorraden af door de slechtere economische vooruitzichten.

Vooral de industrie heeft het lastig door de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. In Brazilië zette het bedrijf wel meer staal af. De afzetprijzen zakten ten opzichte van de relatief hoge niveaus van eerder dit jaar. Het resultaat werd gedrukt door een afwaardering van de voorraden. Vergeleken met het tweede kwartaal daalde de omzet met 26 procent naar 1,82 miljard euro. De voor bijzondere posten aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) kwam uit op 235 miljoen, tegen 402 miljoen in het tweede kwartaal. Dat overtrof de analistenverwachting van 206 miljoen. Dankzij een lager werkkapitaal steeg de operationele kasstroom vergeleken met het voorgaande kwartaal met 20 procent naar 267 miljoen. Ondanks een kapitaalteruggave van 127 miljoen euro in de vorm van dividenden en aandeleninkopen kon Aperam zijn nettoschuld verder reduceren van 571 miljoen euro eind juni naar 482 miljoen. In het vierde kwartaal verwacht het bedrijf een verdere daling. De volumes zullen dan ook weer licht aantrekken. De prijzen blijven wel corrigeren en het negatieve voorraadeffect houdt aan. De ebitda zal daardoor in het vierde kwartaal dalen naar historisch gangbare niveaus.Toch stevent Aperam andermaal af op een uitermate goed jaar. Over de eerste negen maanden bedraagt de winst per aandeel 8,31 euro per aandeel, tegen 6,21 euro in dezelfde periode van 2021. Over heel 2022 kan het 9,45 euro per aandeel worden. Die hoge winsten zijn niet houdbaar. In 2023 zou de winst weleens kunnen halveren. ConclusieMet een schuldgraad van 0,4 is de balans zeer solide. Het dividend van 2 euro per aandeel loopt daarom geen gevaar en levert een dividendrendement op in de buurt van 7 procent. Ook op basis van de koers/winst voor 2023 van 6,4 is het Aperam-aandeel goedkoop. Het koopadvies blijft dan ook van kracht.