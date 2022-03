De mijnbouwer heeft een topjaar achter de rug en laat de aandeelhouders daar mee van genieten met een recorddividend.

Vorig jaar bereikten de prijzen van ijzererts en koper recordniveaus. Ook aluminium bereikte een nieuwe top. De prijsstijgingen en de hogere verkoopprijzen waren voor Rio Tinto voldoende om de gestegen energie- en loonkosten te compenseren.

...

Vorig jaar bereikten de prijzen van ijzererts en koper recordniveaus. Ook aluminium bereikte een nieuwe top. De prijsstijgingen en de hogere verkoopprijzen waren voor Rio Tinto voldoende om de gestegen energie- en loonkosten te compenseren. De omzet van de mijnbouwer steeg vorig jaar naar 63,5 miljard dollar of 42 procent meer dan een jaar eerder. IJzererts tekende voor 39,6 miljard dollar (+44%), goed voor 62 procent van de groepsomzet. Daarbij werd een lichte daling van de productie gecompenseerd door een forse toename van de gemiddelde verkoopprijs. Aluminium volgde op ruime afstand met een omzet van 12,7 miljard dollar, gevolgd door koper en mineralen. De aangepaste bedrijfswinst of ebitda klom 58 procent hoger tot 37,7 miljard dollar. In winstgevendheid was de dominantie van ijzererts nog groter. De afdeling stond in voor 27,6 miljard dollar (+46%) of 73 procent van de groeps-ebitda . Rio Tinto ziet de ijzerertsproductie dit jaar stabiliseren op 320 tot 325 miljoen ton, tegenover 321,6 miljoen ton vorig jaar. Aluminium zorgde voor een ebitda van 4 miljard dollar, een verdubbeling op jaarbasis. Ook koper (+90%) en mineralen (+52%) lieten een sterke groei van de winstgevendheid optekenen. Rio Tinto bereikte een akkoord met de regering van Mongolië over de uitbreiding van de Oyu Tolgoi-mijn met koper en goud. De ondergrondse uitbreiding wordt dit jaar operationeel en zal in de eerste helft van volgend jaar op kruissnelheid komen. Rio Tinto kende ook enkele operationele tegenslagen, zoals de stopzetting van het Jadar lithiumproject in Servië. De lithiumprijs ging de voorbije maanden door het dak omdat er een tekort is aan grondstoffen voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen. De blootstelling van Rio Tinto aan Rusland is indirect en beperkt zich tot een joint venture met de Russische aluminiumproducent Rusal. De bedrijven baten samen een raffinaderij voor aluminiumoxide uit in Australië. De onderliggende winst kwam uit op 21,38 miljard dollar, een fractie onder de consensusverwachting van 21,63 miljard en 72 procent hoger dan een jaar eerder. De kapitaalinvesteringen bedroegen vorig jaar 7,4 miljard dollar en zullen in 2022 oplopen tot 8 miljard dollar. Voor volgend jaar wordt een cijfer tussen 9 en 10 miljard dollar vooropgesteld. Dankzij de hoge kasstromen kan Rio Tinto investeren, de schulden afbouwen en de aandeelhouders verwennen. De operationele kasstroom steeg vorig jaar met 60 procent naar 25,3 miljard dollar. De vrije kasstroom klom zelfs 88 procent hoger. Eind 2020 was er nog een nettoschuld van 664 miljoen dollar. Een jaar later was dat een nettocashpositie van 1,6 miljard dollar. Rio Tinto keerde vorig jaar al 15,4 miljard dollar aan de aandeelhouders uit. Voor 2022 werd het slotdividend vastgelegd op 7,7 miljard dollar. Dat komt boven op het tussentijdse dividend van 9,1 miljard. Dat brengt de totale uitkering op 16,8 miljard dollar, of 87 procent meer dan een jaar eerder. Dat komt overeen met 79 procent van de onderliggende winst.ConclusieRio Tinto heeft een topjaar achter de rug en laat de aandeelhouders daar mee van genieten met een recorddividend. Hoewel de grondstoffenprijzen hoge toppen blijven scheren, zijn de onzekerheden talrijk. Het aandeel oogt op basis van de koers-winstverhouding goedkoop, maar dat cijfer is op basis van cyclische piekwinsten. Toch is Rio Tinto ook volgens de ondernemingswaarde in verhouding tot de omzet niet duur. De aandeelhoudersvergoedingen zullen dit jaar wellicht iets lager liggen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 5887 penceTicker: RIO LNISIN-code: GB0007188757Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 93.7 miljard pondK/w 2021: 6Verwachte k/w 2022: 8Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: +17%Dividendrendement: 13,3%