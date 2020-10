Het aandeel van de mijngroep Rio Tinto klom vorige maand naar het hoogste niveau sinds 2008. Dat was te danken aan beter dan verwachte cijfers over de eerste jaarhelft en ook aan de oplopende ijzerertsprijs. De prijs van de basisgrondstof voor staal klom van 80 dollar per ton in maart naar 130 dollar vorige maand. IJzererts was sinds 2014 niet meer zo duur.

Door de lagere koper- en aluminiumprijzen daalde de groepsomzet in de eerste jaarhelft met 7 procent naar 19,4 miljard dollar. De achteruitgang was kleiner dan gevreesd omdat de ijzerertsprijs op het hoogtepunt van de crisis op peil bleef en in het tweede kwartaal zelfs fors steeg. De omzet uit ijzererts steeg met 2 procent, maar bij aluminium en koper bedroeg de daling respectievelijk 12 en 28 procent. De onderliggende bedrijfswinst of ebitda kwam 6 procent lager uit op 9,6 miljard dollar. IJzererts zag de ebitda met 2 procent toenemen, bij aluminium (-18%) en koper (-45%) ging het de andere richting uit.

...

Door de lagere koper- en aluminiumprijzen daalde de groepsomzet in de eerste jaarhelft met 7 procent naar 19,4 miljard dollar. De achteruitgang was kleiner dan gevreesd omdat de ijzerertsprijs op het hoogtepunt van de crisis op peil bleef en in het tweede kwartaal zelfs fors steeg. De omzet uit ijzererts steeg met 2 procent, maar bij aluminium en koper bedroeg de daling respectievelijk 12 en 28 procent. De onderliggende bedrijfswinst of ebitda kwam 6 procent lager uit op 9,6 miljard dollar. IJzererts zag de ebitda met 2 procent toenemen, bij aluminium (-18%) en koper (-45%) ging het de andere richting uit. Op groepsniveau klom de ebitda-marge licht naar 47 procent. Oyu Tolgoi in Mongolië speelt een belangrijke rol in de groeistrategie van Rio Tinto. Zodra ze operationeel is wordt deze kopermijn, waar ook goud zal worden geproduceerd, de op twee na grootste ter wereld. De oorspronkelijke doelstellingen uit 2015 voor budget en timing worden niet gehaald. De nieuwe deadline ligt nu tussen mei 2022 en juni 2023. Daarnaast zal ook de kostprijs 1,3 tot 1,8 miljard dollar hoger liggen dan de geschatte 5,3 miljard. De voorbije weken is de ijzerertsprijs teruggevallen naar 110 tot 115 dollar per ton. Er zijn signalen dat de correctie zou kunnen doorzetten. De ijzerertsvoorraden in de Chinese havens zijn de voorbije weken fors opgelopen. Tijdens de winterperiode schakelt de staalproductie een versnelling lager en is er dus minder vraag naar ijzererts. Bovendien moesten verschillende staalfabrieken in Europa en Japan sluiten door de hoge ijzerertsprijs. Een andere tegenvaller is dat Rio op zoek moet naar een nieuwe topman na het uitdijende Juukan Gorge- schandaal. Dat is de naam van een rotsformatie met 46.000 jaar oude grotten in de Australische Pilbara-regio die bij de productie van ijzererts in mei werd opgeblazen. De site had een groot cultureel en archeologisch belang voor de lokale Aboriginal gemeenschap. Na zwaar protest moesten topman Jean-Sébastien Jacques en het hoofd van de ijzerertsafdeling een groot deel van hun bonussen afstaan. Maar de verontwaardiging was zo groot dat het in Australië tot een parlementaire onderzoekscommissie kwam. Ook sommige institutionele investeerders roerden zich. De raad van bestuur zag zich uiteindelijk gedwongen om Jacques op te offeren. De Fransman had sinds zijn aanstelling in 2016 nochtans een prima operationeel parcours gelopen met het afstoten van de steenkoolactiva en de afbouw van de hoge schuld. Als opvolger wordt de naam van Tom Palmer genoemd, de huidige nummer een bij Newmont. Rio Tinto had na de eerste jaarhelft een nettoschuld van 4,8 miljard dollar. Het tussentijdes dividend voor het boekjaar 2020 werd vastgelegd op 2,5 miljard dollar. Dat wordt in principe in het voorjaar nog gevolgd door een slotdividend.ConclusieDankzij het snelle herstel van de Chinese economie en de aantrekkende ijzerertsprijs gaat het Rio Tinto de voorbije maanden operationeel voor de wind. De impact van het gedwongen ontslag van de CEO en de imagoschade op de institutionele investeerders valt moeilijk te becijferen. Uiteindelijk is vooral de ijzerertsprijs koersbepalend. Rio beschikt over een sterke balans, een aantrekkelijk rendement en een aanvaardbare waardering. Op korte termijn kan de correctie bij ijzererts doorzetten.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 46,55 pondTicker: RIO LNISIN-code: GB0007188757Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 77,4 miljard pondK/w 2020: 13,5Verwachte k/w 2021: 10Koersverschil 12 maanden: +19%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: 6,4%