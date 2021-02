Rio Tinto heeft de wind in de zeilen, met aantrekkende winstcijfers en hogere kasstromen. De aandeelhouders genieten mee.

De mijnbouwers zijn bij de voornaamste begunstigden van de economische opleving na de coronapandemie. Dat is in Europa en de Verenigde Staten misschien nog niet duidelijk, maar in Azië is het herstel al bezig en de groei is bovendien grondstoffenintensief. De Chinese staalfabrieken draaien op volle toeren, wat de ijzerertsprijs naar recordprijzen stuwt. Ook koper was in zeven jaar niet meer zo duur. IJzererts en koper leveren de grootste bijdrage aan de winst van Rio Tinto. De goede jaarcijfers en dito vooruitzichten waren dus geen verrassing. In het boekjaar 2020 was er 12,45 miljard dollar winst op 44,6 miljard dollar omzet, respectievelijk 20 en 3 procent meer dan een jaar eerder. De brutobedrijfswinst (ebitda) klom 13 procent hoger, naar 23,9 miljard dollar. Netto bleef er 9,8 miljard dollar over (+22% op jaarbasis). Rio Tinto boekte wisselkoersverliezen door de duurdere Australische dollar en waardeverminderingen op diamant- en aluminiumactiva. Met een productiekostprijs van gemiddeld 15,4 dollar per ton zijn de marges op ijzererts zeer hoog. IJzererts leverde vorig jaar met 18,8 miljard dollar (+17% op jaarbasis) bijna 80 procent van de ebitda op groepsniveau. Rio Tinto produceert ertsen van hoge kwaliteit, die het kan verkopen met een premie tegenover de marktprijs. De groep profiteerde ook van de schaarste, die ontstond door operationele problemen bij concurrent Vale en de impact van de coronapandemie op de productie. Door de duurdere Australische dollar zal de productiekostprijs dit jaar oplopen naar 17 dollar per ton, maar de marges blijven hoog. De sterke prestatie van de ijzerertsafdeling wordt overschaduwd door het Juukan Gorge-schandaal, de vernietiging van een rotsformatie met een groot cultureel en archeologisch belang. Het kostte topman Jean-Sébastien Jacques de kop. Hij is vervangen door Jakob Stausholm. Over de financiële impact van eventuele schadevergoedingen wordt nog niet gecommuniceerd. Ondanks een stijging van de kapitaaluitgaven naar 6,2 miljard dollar (+700 miljoen), klom de vrije kasstroom op groepsniveau naar 9,4 miljard. Daardoor was er extra ruimte om de schulden af te bouwen en het dividend te verhogen. De nettoschuld bedroeg eind vorig jaar nog 664 miljoen dollar, of 0,03 keer de ebitda, tegenover 3,65 miljard een jaar eerder. Rio verraste met een hoger dan verwacht dividend. Naast een regulier dividend van 5 miljard dollar (3,09 dollar per aandeel) keert het bijkomend een speciaal dividend van 1,5 miljard dollar (0,93 dollar/aandeel) uit. Samen met het al uitgekeerde tussentijds dividend (2,5 miljard) komt de totale vergoeding over het boekjaar 2020 op 9 miljard dollar, het hoogste cijfer in de geschiedenis van het bedrijf. Rio Tinto heeft projecten lopen in onder meer koper, ijzererts en lithium. Het grootste is Oyu Tolgoi in Mongolië, dat op termijn de derde grootste kopermijn ter wereld moet worden. Sinds 2010 investeerde Rio al 11 miljard dollar in de mijn. De startdatum is verschoven naar oktober 2022. Bij ijzererts is er, naast de uitbreidingen in Pilbara, ook het Simandou-project in Guinee. Over het Jadar Lithium-project in Servië verschijnt dit jaar een haalbaarheidsstudie.ConclusieRio Tinto heeft de wind in de zeilen, met aantrekkende winstcijfers en hogere kasstromen. De aandeelhouders genieten mee, dankzij een recorddividend. Het einde is nog niet in zicht, want na China moeten ook de VS en Europa met infrastructuurwerken starten. Samen met aanhoudend hoge prijzen van vooral ijzererts en koper is dat een garantie voor hoge marges.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 63,55 pondTicker: RIO LNISIN-code: GB0007188757Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 105,6 miljard pondK/w 2020: 15Verwachte k/w 2021: 10,5Koersverschil 12 maanden: +73%Koersverschil sinds jaarbegin: +17%Dividendrendement: 5,4%