Mosaic beleefde een ronduit slecht 2019. De Amerikaanse meststoffengigant moest de verwachtingen constant terugschroeven door een noodlottige dambreuk bij Vale in Brazilië, de slechte weersomstandigheden in de Verenigde Staten, de onzekerheid over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, en de te hoge voorraden, die druk zetten op de meststoffenprijzen. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal waren beter, onder meer doordat alle relevante meststoffenproducenten hun productieplannen hadden teruggeschroefd, maar de tegenvallende bemesting in het najaar in de Verenigde Staten vergalde ook dat kwartaal.Na het derde kwartaal had Mosaic zijn jaarverwachtingen verminderd tot een verwachte recurrente bedrijfskasstroom of rebitda van 1,4 à 1,5 miljard dollar (initieel 2,2 à 2,4 miljard), en tot een recurrente nettowinst per aandeel van 0,5 à 0,6 dollar (initieel 2,1 à 2,5 dollar). In het vierde kwartaal daalde de rebitda echter met 65,8 procent tegenover 2018, van 590 miljoen tot 202 miljoen dollar, terwijl het recurrente nettoresultaat met 0,29 dollar per aandeel in het rood dook (+0,77 dollar per aandeel in 2018), tegenover de verwachte -0,01 dollar per aandeel. De recurrente nettowinst strandde op jaarbasis op een schamele 0,16 dollar per aandeel. De omzet daalde in het vierde kwartaal met 18 procent tot 2,08 miljard door fors lagere potasvolumes (1,5 miljoen ton tegenover 2,3 miljoen ton) en lagere prijzen voor fosfaatmeststoffen. Het bedrijf boekte eenmalige kosten van 1,1 miljard dollar, waaronder een afwaardering van 530 miljoen dollar door de lange inactiviteit van de Colonsay-potasfabriek. Die ingrepen maken deel uit van maatregelen om sterker uit de marktdip te komen. Colonsay kon langer stilliggen door de versnelde opstart van de derde schacht in de Esterhazy-mijn, die de werkingskosten aanzienlijk zal verminderen. Daardoor worden de eerste en de tweede schacht stilgelegd tegen midden 2022, twee jaar eerder dan verwacht, en wordt 300 miljoen dollar bespaard tot 2024. Mosaic heeft zijn fosfaatfabriek in Plant City definitief gesloten (110 miljoen dollar kosten en 341 miljoen afwaarderingen) en het heeft de besparingen door de overname van Vale Fertilizantes verhoogd van minstens 275 miljoen dollar tegen eind 2019 naar 330 miljoen. Tegen 2022 moet dat bijkomend tot 200 miljoen dollar extra rebitda opleveren. Netto was er in het vierde kwartaal een verlies van 921 miljoen, of 2,43 dollar per aandeel, en op jaarbasis van 1,07 miljard, of 2,78 dollar per aandeel. Positief is dat de fosfaatmeststoffenproductie sinds december volledig heropstartte op basis van verminderde voorraden en de goede vraag in de Verenigde Staten. De vooruitzichten voor 2020 zijn beter, maar er zijn wel vraagtekens. Op de fosfaatmarkt zal China een belangrijke rol spelen. Onlangs kwamen daar de problemen met het coronavirus bij, waardoor fosfaatfabrieken in de felst getroffen provincie Hubei minstens tijdelijk stillagen. Dat kan tot 2 miljoen ton capaciteit uit de fosfaatmarkt wegnemen (Mosaic verkocht vorig jaar 8,2 miljoen ton). Dat ondersteunde de fosfaatprijzen.ConclusieHet is geleden van 2006 dat het aandeel van Mosaic zo laag noteerde. Dat toont aan hoe diep de malaise in de sector zit. Maar Mosaic is een sterke speler die zich de jongste jaren nog aanzienlijk heeft versterkt door de forse investeringen via Mosaic Fertilizantes in Brazilië. We zijn optimistischer dan de markt en blijven mikken op aanzienlijk koersherstel in 2020 op basis van de verbeterende vraag, vooral in de fosfaatbusiness. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 17,46 dollarTicker: MOS USISIN-code: US61945C1036Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 6,61 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 23,5Koersverschil 12 maanden: -44%Koersverschil sinds jaarbegin: -18%Dividendrendement: 1,1%