Royal Dutch Shell maakt zijn beloftes waar

Begin 2018 pakte Royal Dutch Shell met ambitieuze doelstellingen uit. Een jaar later zijn die allemaal gerealiseerd. Het verkoopprogramma dat na de overname van BG Group werd opgestart, is afgerond. Shell verkocht onder meer olievelden in de Noordzee, Canada en Noorwegen. De verkopen leverden ruim 30 miljard dollar op. Toch gaat Shell de komende jaren door met het afstoten van activa die niet meer in de strategie passen.

