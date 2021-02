Royal Dutch Shell presenteerde op 11 februari zijn visie op de komende drie decennia voor duurzaamheid en de energietransitie. De grote energieconcerns moeten steeds meer rekening houden met hun imago bij de institutionele investeerders. Die moeten in hun beleggingsbeleid rekening houden met de ESG-criteria (environmental, social en governance) waarvoor de energiebedrijven door de aard van hun activiteiten niet altijd goed op scoren.

Centraal staat de vermindering van broeikasgassen bij de productie en consumptie van olie, gas en gerelateerde producten. De nieuwe organisatiestructuur die Shell vorig jaar uittekende, was al een voorbereiding op de doelstellingen. De uitstoot van de groep zal gefaseerd afnemen, een eerste doelstelling ligt in 2023. Tegen dan moet die 6 tot 8 procent lager liggen in vergelijking met 2016. Niet zo ambitieus, maar de doelen van 2030 (-20%) en 2035 (-45%) zijn dat wel. Tegen 2050 moet het concern uitstootvrij zijn.

Olie en gas blijven de komende tien tot twintig jaar de kern uitmaken van Shell, maar hun belang zal geleidelijk verminderen. Nieuwe investeringen worden beperkt. Kort door de bocht moeten de fossiele brandstoffen voldoende kasstromen genereren tot de andere activa op eigen benen kunnen staan. De olieproductie zal zich concentreren rond negen kernactiva. De output zal elk jaar met 1 tot 2 procent afnemen. Nieuwe exploratie komt er in hoofdzaak in de diepzeebodem, wat minder milieubelastend is. De productie van lng blijft voorlopig wel stijgen. Shell is daarin marktleider en de vraag neemt toe door de massale omschakeling van steenkool naar vloeibaar aardgas in China en de opkomende markten. Shell verbindt zich er toe om dit decennium jaarlijks 5 tot 6 miljard dollar te investeren in hernieuwbare energie. Het lopende decennium zal er operationeel niet zo heel veel wijzigen want de groep heeft de te volgen weg al een tijd geleden ingeslagen. De verkoop van elektriciteit opgewekt door hernieuwbare energiebronnen en de lagere raffinageactiviteit zullen Shell al heel wat punten opleveren. Shell bezit nu nog veertien raffinaderijen maar wil er tegen 2025 slechts zes overhouden. Op langere termijn zal Shell inzetten op waterstof, biobrandstoffen, de verkoop van elektriciteit en de marketingafdeling. De groep wordt ook actief in projecten waarmee CO2 wordt opgevangen en opgeslagen.Door de lagere prijzen en de forse afschrijvingen realiseerde Shell vorig jaar een nettoverlies van 21,7 miljard dollar tegenover een winst van 15,8 miljard dollar een jaar eerder. Het was het eerste jaarverlies sinds de fusie van Royal Dutch en Shell in 2005. Zonder eenmalige elementen bleef er een aangepaste winst van 4,85 miljard dollar over, 71 procent minder dan een jaar eerder en iets onder de verwachte 5,15 miljard. Toch beschikt het energieconcern nog over een sterke balans door een vrije kasstroom van 20,8 miljard dollar. De nettoschuld werd in 2020 afgebouwd van 79,1 naar 75,4 miljard dollar, een schuldgraad van 32,2 procent. Shell streeft naar 65 miljard dollar. Na de forse dividendknip van begin vorig jaar werd de uitkering in oktober met 4 procent vermeerderd. Shell wil dit progressieve dividendbeleid behouden en ook dit jaar komt er 4 procent bij. ConclusieVorig jaar was een tegenvaller voor de hele energiesector, maar voor Royal Dutch Shell bleven de financiële gevolgen beperkt met een lagere nettoschuld. Het lagere dividend was een bittere pil om te slikken, maar het is de bedoeling om de uitkering de komende jaren mondjesmaat te verhogen. 2021 kondigt zich beter aan door de aantrekkende olie- en gasprijzen. Shell noteert met een korting van 20 procent tegenover het sectorgemiddelde, maar stelt daar een lager dividendrendement tegenover. Het aandeel is tegen één keer de boekwaarde aantrekkelijk gewaardeerd.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 16,23 euroTicker: RDSA NAMarkt: Euronext AmsterdamISIN-code: GB00B03MLX29Beurskapitalisatie: 122,6 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 22Koersverschil 12 maanden: -27%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: 3,4%