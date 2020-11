Voortaan keert het tussen 20 en 30 procent van de operationele kasstroom uit.

Goed een half jaar geleden schokte Royal Dutch Shell de markt door het dividend met twee derde te verlagen. De aanleiding was het ineenstorten van de olieprijs en de scherpe daling van de vraag naar ruwe olie door de coronacrisis. Shell bouwde zijn schuldpositie af en stelde enkele strategische investeringen veilig. Intussen schommelt de prijs van een vat ruwe olie weer rond 40 dollar en heeft Shell weer ademruimte. Voortaan zal het tussen 20 en 30 procent van de operationele kasstroom uitkeren, in de vorm van dividenden en aandeleninkopen. De rest van de kasstromen gaat naar kapitaalinvesteringen en schuldafbouw. Het kwartaaldividend is met 4 procent verhoogd, naar 0,1665 dollar (betaalbaar 16 december). De komende jaren hangt een verdere verhoging af van de evolutie van de kasstromen. In het derde kwartaal bedroeg de operationele kasstroom 10,4 miljard dollar, 15 procent minder dan een jaar eerder. Na negen maanden bedraagt de kasstroom 27,8 miljard dollar. Gecorrigeerd voor kapitaaluitgaven en intrestbetalingen blijft een vrije kasstroom van 13,6 miljard dollar over. De nettoschuld is afgebouwd van 77,8 naar 73,5 miljard dollar. Daarmee is de schuldgraad teruggebracht van 32,7 naar 31,4 procent. De doelstelling van 25 procent is losgelaten, omdat ze op korte termijn niet haalbaar is. Shell streeft nu naar 65 miljard dollar. De kapitaaluitgaven blijven dit jaar onder 20 miljard dollar en zullen de komende jaren tussen 19 en 22 miljard dollar bedragen. Shell rekent ook op gemiddeld 4 miljard dollar per jaar aan opbrengsten uit de verkoop van activa.De winst van het derde kwartaal kwamen iets boven de verwachtingen uit. De aangepaste nettowinst lag met 955 miljoen dollar 80 procent lager dan een jaar eerder. De upstream-activiteit (productie en exploratie van ruwe olie) dook 884 miljoen dollar in het rood, terwijl er een jaar eerder nog 833 miljoen dollar winst was. De oorzaak lag bij de lagere prijzen en lagere productievolumes (-14%). Dat laatste kwam door de productiebeperkingen door het oliekartel OPEC en nadelige weersomstandigheden in de Golf van Mexico, waardoor de installaties een tijd stillagen. Bij Integrated Gas daalde de winst met 71 procent naar 768 miljoen dollar door lagere prijzen voor lng en aardgas en een productiedaling met 12 procent. Enkel bij de chemiedivisie groeide de winst naar 227 miljoen dollar (+1%). Downstream daalde de winst met 16 procent naar 1,68 miljard dollar door lagere raffinagemarges en minder inkomsten uit trading. Shell pakt uit met een nieuwe organisatiestructuur met drie divisies: Upstream, Transitie en Groei. Upstream zal focussen op negen kernactiva, die samen meer dan 80 procent van de operationele kasstroom leveren. Transitie omvat naast Gas en Chemie ook de raffinage. Het is de bedoeling kostensynergieën te creëren. Shell bezit nu nog veertien raffinaderijen, maar wil er tegen 2025 maar zes overhouden. Groei omvat hernieuwbare energie, waterstof, biobrandstoffen en de marketingdivisie. Shell wil tegen 2050 als bedrijf helemaal emissievrij opereren.ConclusieHet derde kwartaal bevatte geen operationele uitschieters, maar de schuld is wel verder afgebouwd. De dividendverhoging heeft vooral een symbolische waarde, en door de fors gedaalde koers is het rendement toch nog aantrekkelijk. In een scenario van meer economische stimuli en een aantrekkende inflatie zullen ook de energieprijzen stijgen. Royal Dutch Shell is goed geplaatst om daarvan te profiteren. Tegen 0,8 keer de boekwaarde en 0,6 keer de omzet is Shell aantrekkelijk gewaardeerd.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 13,37 euroMunt: RDSA NAMarkt: Euronext AmsterdamISIN-code: GB00B03MLX29Beurskapitalisatie: 97 miljard euroK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -48%Koersverschil sinds jaarbegin: -46%Dividendrendement: 4,2%