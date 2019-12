De Zweedse kroon staat zwak, maar de bodem lijkt bereikt.

Terugblik op 2019

Een jaar geleden noteerde de Zweedse kroon (SEK) dicht tegen de laagste koers in negen jaar. Zoals verwacht, ging het nadien nog bergafwaarts. Op een bepaald moment betaalden de Zweden zelfs 10,90 kronen voor een euro. Sinds oktober is er wat herstel, maar de Zweedse kroon staat nog altijd zwak. Het rendement is...