Van 27 juni tot 3 juli stellen we de tien favoriete aandelen van Inside Beleggen voor de tweede jaarhelft aan u voor. Vandaag: Kinepolis

Kinepolis heeft de voorbije vijf tot tien jaar niet veel meer tickets per bioscoop verkocht. De veruit grootste bioscoopuitbater van het land is er wel in geslaagd de omzet en vooral de winst per bezoeker gevoelig op te drijven. Dat heeft van Kinepolis een kasmachine gemaakt en de jongste jaren ook een forse groeier. De grootste Belgische bioscoopuitbater breidt volop uit sinds 2014. Met als voorlopig hoogtepunt de overnam...