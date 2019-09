Kinross presteert een stuk beter dan de referentie-index, maar het aandeel was dan ook een achterblijver.

De Canadese gouddelver is goed op weg om de dalende productietrend dit jaar een halt toe te roepen. Kinross produceerde in 2016 nog 2,8 miljoen troy ounce goud, maar dat cijfer daalde naar 2,67 miljoen en 2,45 miljoen in 2017 en vorig jaar. Voor 2019 mikt het management op 2,5 miljoen troy ounce. 58 procent komt uit Noord- en Zuid-Amerika (VS, Brazilië, Chili), 22 procent uit West-Afrika (Ghana en Mauritanië) en 20 procent uit Rusland.

...