Rustige vastheid loont voor TINC

De groei van The Infrastructure Company (TINC) versnelde in het boekjaar 2017-2018 (tot 30 juni 2018). Het bedrijf investeerde 65,5 miljoen euro, een stevige toename tegenover de 47,5 miljoen in het voorgaande jaar. De investeringen gebeurden in bestaande en nieuwe participaties. Een eerste nieuwe samenwerking werd in september vorig jaar ondertekend, met een 100 procentbelang in Glasdraad BV, een Nederlands samenwerkingsverband voor de invoering van glasvezelnetwerken in dunbevolkte gebieden in Nederland. TINC maakte daarvoor 20 miljoen euro vrij, waarvan tegen 30 juni 4,4 miljoen werd geïnvesteerd.

