Het verhogen van de winstgevendheid is prima aan het lukken voor de Franse bouwgroep.

De halfjaarresultaten bevestigen wat we al enige tijd in de gaten hadden: de Franse bouwgroep is goed bezig. De organische (zonder overnames en desinvesteringen) of vergelijkbare (like for like) groei bereikte in de eerste helft van 2021 het record van 11,9 procent, vooral dankzij een sterke volumegroei (+7,6%) en stevige prijsverhogingen (+4,1%).

...

De halfjaarresultaten bevestigen wat we al enige tijd in de gaten hadden: de Franse bouwgroep is goed bezig. De organische (zonder overnames en desinvesteringen) of vergelijkbare (like for like) groei bereikte in de eerste helft van 2021 het record van 11,9 procent, vooral dankzij een sterke volumegroei (+7,6%) en stevige prijsverhogingen (+4,1%). De omzet steeg fors in alle regio's, terwijl in het eerste kwartaal het zwaartepunt nog in Azië lag. Dat was logisch, gezien de coronacrisis daar is ontstaan en er al vanaf het begin van 2020 speelde. De gepubliceerde omzettoename bedroeg 24,6 procent, van 17,76 naar 22,13 miljard euro. In vergelijking met de eerste zes maanden van 2019 bedroeg de omzetgroei nog altijd 2,1 procent. Toen was er 21,68 miljard euro omzet.Saint-Gobain groeit vooral in Noord- en Latijns-Amerika sterk. De organische groei bedroeg er 25,2 procent in de eerste helft van 2021, tegenover dezelfde periode in 2019. Dat de Franse gigant in bouwmaterialen in organische ontwikkeling erg goed stand wist te houden, was ook al opgevallen in de jaarcijfers van 2020. Maar nog meer dan voor de omzetontwikkeling zijn we in Saint-Gobain gestapt voor het potentieel in de winstevolutie. Dat blijkt op basis van de eerste jaarhelft nog altijd terecht. De bedrijfskasstroom (ebitda) verdubbelde bijna (+98,7%), van 1,635 naar 3,248 miljard euro. Ten opzichte van de eerste helft van 2019 was er een spectaculaire klim van 34,4 procent, van 2,417 naar 3,248 miljard. Gezien de omzet maar beperkt (+2,1%) hoger was dan in de eerste helft van 2019, betekent dat een forse toename van de ebitda-marge: van 11,1 naar 14,7 procent. Dat is een record voor de Franse bouwmastodont. Het duwt ook de vrije kasstroom naar een record van 2,46 miljard euro, 47 procent meer dan in de eerste helft van 2020 en 257 meer dan in dezelfde periode in 2019. Daarmee voegt Saint-Gobain de daad bij het woord. De winstgevendheid verhogen was een topprioriteit in het 'transform & grow'-plan, en dat lukt dus prima. Het levert een recurrente (zonder uitzonderlijke elementen) winst per aandeel op van 2,85 euro, ruim een vervijfvoudiging tegenover de 0,51 euro van de eerste helft van 2020, maar ook 257 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2019 (1,74 euro per aandeel).In het kader van de EU Green Deal, waarmee Europese Commissie tegen 2050 van de Europese Unie het eerste klimaatneutrale continent wil maken, wil de Commissie een Renovation Wave op gang brengen. De EU beoogt dat er tot 2030 jaarlijks 185 miljard euro geïnvesteerd wordt in het energiezuiniger maken van gebouwen. Die renovatiegolf is een uitgelezen kans voor de Franse bouwgroep Saint-Gobain. Voor het hele boekjaar mikt het management op een "significante" organische winstgroei. De omzet zou in de tweede jaarhelft in de buurt liggen van het record van de tweede helft van vorig jaar.ConclusieSaint-Gobain is begin dit jaar gepromoveerd tot een portefeuillewaarde, en daar hebben we nog geen seconde spijt van gehad. In het perspectief van de Europese renovatiegolf, gekoppeld aan de hernieuwde dynamiek van het management, is de waardering nog aanvaardbaar tegen 0,85 keer de omzet, 1,6 keer de boekwaarde, 17 keer de verwachte winst 2021 en ruim 7 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 61,25 euroTicker: SGO FPISIN-code: FR0000125007Markt: ParijsBeurskapitalisatie: 32,07 miljard euroK/w 2020: 21Verwachte k/w 2021: 17Koersverschil 12 maanden: +88%Koersverschil sinds jaarbegin: +60%Dividendrendement: 2,2%