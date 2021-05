Het management dat sinds 2019 aan boord is, bouwt aan een stevige reputatie.

De Franse bouwgroep doet het al een tijd goed. De tradingupdate over het eerste kwartaal bevestigt dat. In het eerste kwartaal zette de omzet een organische (zonder overnames en desinvesteringen) of vergelijkbare (like-for-like) groei van 14,3 procent neer. Dat is te danken aan een combinatie van een zeer sterke volumegroei (+11,7%), prijsverhogingen (+2,6%) en een betere groepsstructuur (+0,4%). De negatieve wisselkoerseffecten (-3,8%) konden het feestje niet verbrodden. De omzettoename is het sterkst in Azië (+31,8% organische groei), maar ook de prestatie in Noord- en Zuid-Amerika (+22,3%) mag gezien zijn. De gepubliceerde omzettoename bedroeg 10,9 procent, van 9,36 naar 10,38 miljard euro, in vergelijking met de eerste drie maanden van 2020. Omdat toen de coronapandemie uitbrak, vergelijken we ook met dezelfde periode in 2019. Dan zien we nog altijd een fraaie een fraaie organische groei van 9,0 procent en stellen we vast dat Saint-Gobain vooral in Noord- en Latijns-Amerika sterk groeit. Daar bedroeg de organische groei in het eerste kwartaal 23,9 procent tegenover dezelfde periode in 2019. Dat de Franse gigant zijn organische ontwikkeling in stand wist te houden, viel ook al op in de jaarcijfers van 2020. Vorig jaar zakte de omzet met 10,4 procent, van 42,57 naar 38,13 miljard euro. Daar zit ook de impact van de desinvesteringen in. Op vergelijkbare basis bleef het omzetverlies beperkt tot 3,8 procent, met zelfs een 4,8 procent vergelijkbare omzettoename in de tweede jaarhelft (+6,4% in het laatste kwartaal). Nog meer dan voor de omzetontwikkeling zijn we in Saint-Gobain gestapt omwille van het winstpotentieel. De groep verraste vriend en vijand met in 2020 een vrije kasstroom van 3,04 miljard euro (+63,9% tegenover de 1,86 miljard euro in 2019), een record en een ijzersterke prestatie in het jaar dat de pandemie zowel Frankrijk als de rest van Europa in haar greep had. Het management dat sinds 2019 aan boord is, bouwt aan een stevige reputatie. De winstgevendheid was een topprioriteit in het 'transform & grow'-plan. Een andere prioriteit was weinig rendabele activiteiten af te stoten. Vorig jaar is voor 2,57 miljard euro gedesinvesteerd. In het kader van de EU Green Deal,waardoor de Europese Unie tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet zijn, wil de Europese Commissie een renovatiegolf op gang brengen. Daarvoor gaat tot 2030 jaarlijks 185 miljard euro naar het energiezuiniger maken van gebouwen. Die renovatiegolf is een uitgelezen kans voor de Franse bouwgroep. Voor het hele boekjaar mikt het management op een "significante" organische winstgroei met een ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) van minstens 8,7 procent.ConclusieSaint-Gobain is begin dit jaar een portefeuillewaarde en we hebben daar nog geen seconde spijt van gehad. De Europese renovatiegolf en de hernieuwde dynamiek van het management stemmen tot optimisme. In dat perspectief is de waardering nog aanvaardbaar tegen 0,75 keer de omzet, 1,4 keer de boekwaarde, 15 keer de verwachte winst 2021 en minder dan 7 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 54,99 euroTicker: SGO FPISIN-code: FR0000125007Markt: ParijsBeurskapitalisatie: 29,62 miljard euroK/w 2020: 19,5Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: +117%Koersverschil sinds jaarbegin: +43%Dividendrendement: 2,5%