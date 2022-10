De tegenvallende inflatie in de Verenigde Staten deed eerst Wall Street andermaal onderuitgaan, maar dan kwam een spectaculair herstel op gang. Intussen staan de VS en China weer lijnrecht tegenover mekaar, deze keer over halfgeleiders. Een van de slachtoffers van de chipoorlog is Samsung Electronics. We beseffen dat we het aandeel heel goedkoop uit de voorbeeldportefeuille halen.

De tegenvallende inflatie in de Verenigde Staten deed eerst Wall Street andermaal onderuitgaan, maar dan kwam een spectaculair herstel op gang. Intussen staan de VS en China weer lijnrecht tegenover mekaar, deze keer over halfgeleiders. Een van de slachtoffers van de chipoorlog is Samsung Electronics. We beseffen dat we het aandeel heel goedkoop uit de voorbeeldportefeuille halen.Anderzijds willen we het geloof in de herstelkansen van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv's) illustreren door eentje op te nemen in de voorbeeldportefeuille. Het had ook Aedifica of Warehouses De Pauw (WDP) kunnen zijn, maar we kozen voor Xior (lees de tip van de week op blz. 108 en de orders op blz. 105).Er pakken zich dit jaar steeds meer wolken samen boven de chipsector. De koopkrachtcrisis door de torenhoge energieprijzen weegt steeds meer op de verkoop van personal computers en in mindere mate van smartphones, wat gevolgen heeft voor de verkoop van geheugenchips. Daar komt een nieuwe fase in de geostrategische spanningen tussen de Verenigde Staten en China bovenop. Wie de suprematie in de wereld wil, moet ook technologisch superieur zijn. De VS zien China als een bedreiging op beide domeinen. De Amerikaanse regering-Bidenwil de export van apparatuur en geavanceerde chips naar China aan banden leggen om zo de opmars van de Chinese chipindustrie te dwarsbomen. De Verenigde Staten proberen de rest van de westerse wereld mee in het bad te trekken. Het land geeft aan dat de chipsproductie die met Amerikaanse apparatuur gebeurt, overal ter wereld aan banden wordt gelegd, tenzij er een licentie wordt gegeven. Vandaar dat ook de Taiwanese en Zuid-Koreaanse halfgeleiderproducenten mee onderuitgingen.Dat gebeurde ook met Samsung Electronics.Wereldwijd liep het verlies aan beurswaarde op tot 240 miljard dollar. Het aandeel van het Zuid-Koreaanse conglomeraat lag al niet in de bovenste schuif bij beleggers. 2021 was een geweldig jaar voor de chipdivisie met respectievelijk voorlopige groeicijfers van 36 en 22 procent voor DRAM- en NAND-halfgeleiders. Samsung is goed voor ruim een derde van de wereldproductie van DRAM en NAND-chips.De eerste helft van 2022 viel nog best mee, maar de cijfers over het derde kwartaal bleven duidelijk onder de verwachtingen. In het eerste kwartaal was de omzet uitgekomen op 77,0 miljard Koreaanse won. In het tweede kwartaal zaten we op 77,78 miljard won. Dat was nog twee keer perfect in lijn met de verwachtingen en beduidend beter dan in de eerste zes maanden van het vorige boekjaar. In het derde kwartaal zakte de omzet tot 76,0 miljard won. Dat is nog 2,7 procent boven het cijfer van hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar beduidend onder de gemiddelde analistenverwachting van 78,5 miljard won. Vooral de bedrijfswinst (ebit) blijft ver onder de analistenconsensus. Die valt voor het eerst sinds 2019 fors terug. Het cijfer van 10,8 miljard won zit niet alleen 11 procent onder de analistenconsensus, maar ook liefst 32 procent onder de bedrijfswinst in het derde kwartaal van 2021. De inflatie-impact op de marges is in het derde kwartaal dus sterk toegenomen. De heropflakkering van de handelsoorlog tussen de VS en China is geen goed nieuws voor Samsung. China is de grootste markt voor Samsung met afgerond een van de vijfde van de groepsomzet.Er kwam een negatieve reactie op de kwartaalcijfers en de exportcontroles richting China van de regering-Biden. Samsung noteert tegen minder dan 3 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) voor volgend jaar, slechts 1,1 keer de boekwaarde en 9,5 keer de verwachte winst 2022. Dat is een bijzonder lage waardering, ook historisch gezien. De chipoorlog zorgt voor extra onzekerheid. We verlagen daarom het advies naar 'houden/afwachten' (rating 2A) en nemen afscheid van het aandeel in de voorbeeldportefeuille. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 967,8 dollarTicker: SMSN LIISIN-code: US7960508882Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 228,4 miljard dollarK/w 2021: 8,5Verwachte k/w 2022: 9,5Koersverschil 12 maanden: -35%Koersverschil sinds jaarbegin: -42%Dividendrendement: 2,9%