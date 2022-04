Er kwam geen positieve reactie op de kwartaalcijfers. De waardering blijft historisch gezien bijzonder laag.

Samsung Electronics is niet alleen de grootste onderneming van Zuid-Korea met een zeer dominant gewicht in de Zuid-Koreaanse Kospi-index, maar ook een van de belangrijkste ondernemingen van Azië. Dat had niemand verwacht toen het bedrijf in 1938 begon als kruidenier. Nu is het de grootste producent van geheugenchips en smartphones ter wereld.

...

Samsung Electronics is niet alleen de grootste onderneming van Zuid-Korea met een zeer dominant gewicht in de Zuid-Koreaanse Kospi-index, maar ook een van de belangrijkste ondernemingen van Azië. Dat had niemand verwacht toen het bedrijf in 1938 begon als kruidenier. Nu is het de grootste producent van geheugenchips en smartphones ter wereld. Halfgeleiders en smartphones maken samen iets meer dan 70 procent van de omzet en 85 procent van de bedrijfswinst (ebit) uit. Toch ligt het aandeel van het Zuid-Koreaanse conglomeraat niet in de bovenste schuif bij beleggers. De 53-jarige Lee Jae-Yong, de oudste kleinzoon van de stichter, lanceerde begin december een 'nieuw Samsung'. Drie bedrijfsonderdelen werden er twee. De mobiele en de consumentendivisie zijn samengevoegd naast de chipdivisie. Het vereenvoudigt de structuur en moet vooral de operationele prestaties verhogen. De groep wil weer meer prestatiegericht werken om beter te kunnen duelleren met het veel rendabelere Apple. Het samenvoegen van de twee afdelingen moet er onder meer toe leiden dat er sneller nieuwe gadgets en applicaties uit de consumentendivisie in nieuwe versies van de smartphones worden geïntegreerd en dat ontwikkelingen voor het Galaxy-ecosysteem worden omgezet in elektronicaproducten. Maar de structuuraanpassing en managementwissels moeten vooral de wil tonen dat het concern streeft naar verandering en beterschap.Het jaar 2021 was een geweldig jaar voor de chipdivisie met voorlopige groeicijfers van respectievelijk 36 en 22 procent voor DRAM- en NAND-halfgeleiders. Samsung is goed voor ruim een derde van de wereldproductie van die chips. De grote groei is al enkele jaren uit de smartphone-industrie, maar in 2021 was de achteruitgang bij Samsung groter dan het gemiddelde in de sector. Het commerciële succes van de vouwbare smartphones (Galaxy Z Fold 3 en Flip 3) is niet genoeg om de globale cijfers te redden. Voor 2022 is er beter nieuws. Uit de cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar bleek dat de verkopen van de Samsung S22 Series 20 procent hoger liggen dan de S21 Series vorig jaar, in de Verenigde Staten zelfs 40 procent hoger. Het toestel werd in februari uitgebracht en zat na amper zes weken al boven 1 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. De chipafdeling doet het minder goed dan vorig jaar, maar de terugval in het eerste kwartaal was beperkter dan verwacht. De prijzen van de DRAM-chips vielen terug met 4 procent, daar waar op -6 procent was gerekend. De daling van de prijzen van de NAND-halfgeleiders bleef beperkt tot 3 procent.Dat gaf een omzet van 77,0 miljard Koreaanse won (74,89 miljard verwacht) en een bedrijfswinst van 14,1 miljard KRW (consensus 13,4 miljard KRW). Dat is 50,3 procent meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar en de hoogste winst in het eerste kwartaal sinds 2018. Voor de rest van dit jaar wordt een prijsherstel met 5 tot 10 procent verwacht voor de NAND-chips. Een donkere wolk boven de chipmarkt is de lockdown in China die voor nog meer logistieke problemen zal zorgen en de geplande productie kan verstoren.ConclusieEr kwam geen positieve reactie op de kwartaalcijfers. De waardering blijft historisch gezien bijzonder laag tegen amper 3 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar en tegen 9,5 keer de verwachte winst van 2022. Zeker als we in rekening nemen dat een kwart van de beurswaarde wordt gedekt door de nettokaspositie. We namen Samsung Electronics op in de voorbeeldportefeuille als serieuze achterblijver.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 1365 dollarTicker: SMSN LIISIN-code: US7960508882Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 325,95 miljard dollarK/w 2021: 13Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: -26%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: 2,2%