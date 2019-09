Sandstorm gold boekt records in tweede kwartaal

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold Royalties boekte records in het tweede kwartaal. De groepsverkoop van 16.356 troy ounce goudequivalent was het hoogste kwartaalcijfer in zijn geschiedenis. In het tweede kwartaal van vorig jaar bedroeg de verkoop 14.465 troy ounce goudequivalent en in het eerste kwartaal was dat 14.071 troy ounce. Na zes maanden is er ook al een recordverkoop van 30.427 troy ounce, tegenover 29.150 troy ounce in 2018.

gouden staven

De groei is te danken aan de fors gestegen bijdrage van Yamana Gold, dankzij de eerste levering uit de zilverstream met de Argentijnse Cerro Moro-mijn. Met een equivalent van 3470 troy ounce goud leverde de Yamana-zilverstream meteen de grootste bijdrage aan de groepsproductie in het tweede kwartaal. Sandstorm betaalde in oktober 2015 152 miljoen dollar aan Yamana Gold, tot op vandaag de tweede grootste transactie van het bedrijf na de overname van Hod Maden in Turkije. De overeenkomst behelste ook een koperstream (Chapada, intussen overgenomen door Lundin Mining) die in 2015 startte en in het tweede kwartaal het equivalent van 2209 troy ounce goud aanleverde. De opstart van Cerro Moro is een belangrijke groeimotor ...

