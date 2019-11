Het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold Royalties boekte voor het tweede opeenvolgende kwartaal recordcijfers.

Sandstorm Gold Royalties boekte voor het tweede opeenvolgende kwartaal recordcijfers. Het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf verkocht in het derde kwartaal 17.289 troy ounce goud equivalent. Daarmee verbeterde het zijn record van het tweede kwartaal met nog eens 5,7 procent. Tegenover de 14.314 troy ounce goudequivalent van het derde kwartaal van 2018 is er een toename met 21 procent. De gemiddelde gerealiseerde goudprijs klom van 1231 dollar per troy ounce in het derde kwartaal van 2018 en van 1314 dollar in het tweede kwartaal naar 1491 dollar (+21,1 en +13,5%). De omzet steeg van 17,3 miljoen naar 25,8 miljoen dollar (+49,1%, tegenover 21,5 miljoen in het tweede kwartaal). De nettowinst verdrievoudigde tot 6,2 miljoen dollar, of 3 dollarcent per aandeel (2 d...