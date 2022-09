De jongste transacties positioneren Sandstorm Gold als een volledig gestroomlijnd en nog meer gediversifieerd edelmetalenroyaltybedrijf, met een uniek groeiprofiel.

Het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold had een sterk tweede kwartaal. De verkochte productie bedroeg een record van 19.276 troy ounce goudequivalent, een toename met 7,1 procent tegenover het tweede kwartaal van 2021 en met 2,9 procent tegenover het eerste kwartaal. In combinatie met hogere edelmetaalprijzen leverde dat een recordkwartaalomzet van 36 miljoen dollar op, tegenover 26,4 miljoen vorig jaar en 35,3 miljoen in het eerste kwartaal. De operationele kasstroom steeg van 17,6 miljoen naar 21,9 miljoen dollar en de nettowinst bedroeg 39,7 miljoen, tegenover 8,6 miljoen vorig jaar. In de nettowinst zit een eenmalige winst van 12,5 miljoen dollar op de verkoop van een aandelenpakket van Entrée Resources aan Horizon Copper. Horizon Copper is een nieuwe strategische partner, waaraan Sandstorm Gold in februari zijn 30 procent-belang in het Turkse Hod Maden verkocht, in ruil voor een goudstreamingovereenkomst van 200 miljoen dollar op Hod Maden, een participatie van 34 procent in Horizon Copper en een obligatielening voor 95 miljoen. Daarnaast was er een eenmalige winst van 22,9 miljoen dollar op de verkoop van royalty's aan Sandbox Royalties, een nieuw metalenroyaltybedrijf dat de Canadezen in juni met Equinox Gold hebben opgericht. Sandstorm Gold en Equinox Gold brachten een aantal onderbelichte royalty's in voor een tegenwaarde van respectievelijk 65 miljoen dollar (32,1 miljoen in aandelen en 32,9 miljoen in converteerbare obligaties) en 28,4 miljoen dollar (in aandelen). Het doel is de waarde van de 23 royalty's beter naar boven te doen komen en Sandbox Royalties te betrekken bij toekomstige deals van Sandstorm Gold. Na zes maanden steeg de verkoop van 35.448 troy ounce goudequivalent in de eerste helft van 2021 tot 38.017 troy ounce. De omzet nam toe met 24,2 procent tot 71,3 miljoen dollar en de operationele kasstroom van 40,5 miljoen tot 48,6 miljoen (+20%). De nettowinst klom van 13,6 miljoen dollar tot 48,8 miljoen. Sandstorm Gold sloot deze zomer twee grote transacties. Op 12 juli rondde het de overname af van een portefeuille van tien royalty- en streamingovereenkomsten (waarvan drie in productie) in handen van BaseCore Metals Royalty. Sandstorm Gold betaalde daarvoor 525 miljoen dollar. Als onderdeel van die transactie nam Horizon Copper de royalty van 1,5 procent op de Antamina-kopermijn in Peru over. In ruil ontving Sandstorm Gold een zilverstream van 1,66 procent en een royalty van 0,55 procent op Antamina, 50 miljoen dollar cash, een tienjarige lening voor 105 miljoen en 26 miljoen aandelen van Horizon Copper (ongewijzigd belang van 34%). Op 15 augustus werd de overname in aandelen voor 590 miljoen dollar van de kleine sectorgenoot Nomad Royalty afgerond. De portefeuille bestaat uit twintig royalty- en streamingovereenkomsten en zal tegen 2025 naar verwachting 40.000 troy ounce goudequivalent opleveren (16.000 troy ounce in 2021). De verwachte jaarverkoop voor 2022 werd door de transacties opgetrokken van 65.000 à 70.000 troy ounce goudequivalent naar 80.000 à 85.000 troy ounce, en voor 2025 van 100.000 naar 155.000 troy ounce.De jongste transacties positioneren Sandstorm Gold als een volledig gestroomlijnd en nog meer gediversifieerd edelmetalenroyaltybedrijf, met een uniek groeiprofiel. Het aandeel presteerde dit jaar al 12 à 25 procent beter dan de grootste royaltybedrijven, maar de onderwaardering blijft aanzienlijk. Deels door de opgestarte dividenduitkeringen verwachten we een stevige herwaardering. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 6,14 dollarTicker: SAND USISIN-code: CA80013R2063Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,73 miljard dollarK/w 2021: 44Verwachte k/w 2022: 31Koersverschil 12 maanden: +0%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 1%