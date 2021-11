Het aandeel van Sandstorm Gold reageerde positief op de aankondiging van het eerste dividend. De beslissing trekt een nieuw type investeerders aan en was noodzakelijk om op termijn de structurele onderwaardering tegenover de grotere royaltyspelers te verminderen.

Het belangrijkste nieuws bij het derdekwartaalrapport van het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold was de aankondiging dat in het eerste kwartaal van 2022 voor het eerst een kwartaaldividend zal worden uitgekeerd. CEO Nolan Watson gaf al enige tijd aan dat de portefeuille van het bedrijf voldoende matuur was om die stap te nemen, maar nu is de kogel door de kerk. De Canadezen willen in de voetsporen van Franco-Nevada treden door het dividend nooit te laten zakken. Het eerste dividend zal ongeveer 2 Canadese dollarcent bedragen, wat op jaarbasis een brutorendement van 0,9 procent geeft. Het brutorendement bij Franco-Nevada bedraagt op basis van de huidige koers 0,8 procent en bij Wheaton Precious Metals 1,35 procent. Bij die laatste is er geen garantie dat het dividend nooit zakt. Het bescheiden startniveau bij Sandstorm biedt voldoende marge om volop te blijven investeren in groei. Dat de honger groot blijft, bewezen de drie royalty- en of streamingtransacties eerder dit jaar voor samen 153 miljoen Amerikaanse dollar. De belangrijkste deal was de verwerving voor 116 miljoen dollar van royalty's op zowel ijzererts, goud- en koperproductie in twee uitgestrekte mijngebieden van de Braziliaanse mijnbouwgigant Vale in het noorden en in het zuiden van Brazilië. De transactie zal decennialang inkomsten opleveren. Een belangrijke stap om de verdere groei te financieren was de uitbreiding in oktober van de kredietfaciliteit, van 225 miljoen naar 350 miljoen dollar, waarbij de kredietvoorwaarden voor het eerst verbonden zijn met duurzaamheidsdoelstellingen. In het derde kwartaal bedroeg de verkochte productie 15.514 troy ounce goudequivalent. Dat is een daling met 13,8 procent tegenover het vorige kwartaal (18.004 troy ounce), maar wel beter dan in het derde kwartaal van 2020 (12.068 troy ounce). Dat leverde een omzet op van 27,6 miljoen dollar, te vergelijken met 26,4 miljoen in het tweede kwartaal en 23,3 miljoen vorig jaar. De operationele kasstroom verminderde van 20 miljoen in het tweede kwartaal en 18,1 miljoen vorig jaar naar 17,9 miljoen dollar. Na negen maanden steeg de kasstroom van 45,8 miljoen naar 61,6 miljoen dollar (+34,5%). De kwartaalwinst zakte van 4 naar 3 dollarcent per aandeel (6,6 miljoen dollar). De verkoopvork voor 2021, die na het eerste halfjaar met 7.000 troy ounce goudequivalent werd verhoogd tot 62.000 à 69.000 troy ounce, is vernauwd tot 64.000 à 69.000 troy ounce. Sandstorm maakte zoals verwacht van de lagere koers de voorbije maanden gebruik om 3,6 miljoen eigen aandelen in te kopen voor 22,4 miljoen dollar, of gemiddeld 6,22 dollar per aandeel. Sinds november 2018 werden 19,9 miljoen aandelen ingekocht - zo'n 10 procent van het uitstaand aantal - tegen gemiddeld 5,4 dollar per aandeel. Het blijft wachten op de goedkeuring van het rapport over de impact op het milieu en op de finale haalbaarheidsstudie van het Turkse goud- en koperproject Hod Maden. Topman Watson verwacht nieuws eind 2021.ConclusieHet aandeel van Sandstorm Gold reageerde positief op de aankondiging van het eerste dividend. De beslissing trekt een nieuw type investeerders aan en was noodzakelijk om op termijn de structurele onderwaardering tegenover de grotere royaltyspelers te verminderen. Een ander cruciaal element daarvoor is de vooruitgang met Hot Maden. Daar blijven we helaas nog op onze honger. In afwachting blijft het inkoopprogramma behoeden voor een structureel lagere koers. We verwachten een stevige inhaalbeweging bij positief nieuws uit Turkije. Advies: KoopwaardigRisico: GemiddeldRating: 1BKoers: 7,03 dollarTicker: SAND USISIN-code: CA80013R2063Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,35 miljard dollarK/w 2020: 88,3Verwachte k/w 2021: 44Koersverschil 12 maanden: -5,9%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: -