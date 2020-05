We stellen al geruime tijd dat de markt het groeipotentieel van het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold Royalties onderschat.

Het belangrijkste argument is het belang van 30 procent, dat Sandstorm in 2017 voor 175 miljoen dollar verwierf in het Turkse goud- en koperproject Hod-Maden. Die mijn start normaal eind 2022 op en zal elf jaar lang gemiddeld 266.000 troy ounce goudequivalent produceren. Het gemiddelde goudgehalte bedraagt een indrukwekkende 8,9 gram per ton. Het project heeft bovendien nog veel exploratiepotentieel. Dat bleek opnieuw op 14 mei met de bekendmaking van indrukwekkende nieuwe boorresultaten. Er is natuurlijk de risicofactor Turkije, maar het project is operationeel volledig in handen van een sterk Turks conglomeraat (Lidya). In de tweede jaarhelft wordt de definitieve haalbaarheidsstudie gepubliceerd en start de bouwfase met een eigen kapitaalinbreng van 30 miljoen dollar. Sandstorm maakte van de forse koersterugval in maart gebruik om 4,6 miljoen eigen aandelen in te kopen tegen gemiddeld 5,12 dollar. Sinds november 2018 zijn 15,5 miljoen van de 190 miljoen aandelen ingekocht. Dat cijfer omvat 15 miljoen nieuwe aandelen die op 22 april zijn uitgegeven tegen 3,35 dollar, door de vervroegde omzetting van 15 miljoen warrants die op 27 oktober vervielen. Dankzij de 50 miljoen cash is Sandstorm opnieuw schuldenvrij (nettokaspositie 5 miljoen dollar) en is er extra vuurkracht voor nieuwe deals. Bovendien kondigde het in het eerstekwartaalrapport aan dat het een speciaal aandelenuitgifteprogramma (ATM-programma) zal activeren, dat de mogelijkheid biedt gespreid in de tijd tot 140 miljoen dollar op te halen. De markt schrok, maar topman Nolan Watson maakte duidelijk dat een nieuwe uitgifte alleen aan de orde is voor een grote, transformerende deal. Watson ziet daarvoor kansen bij basismetaalbedrijven, die door de lage metaalprijzen moeilijke tijden beleven. Tegen eind 2020 zal 385 miljoen dollar beschikbaar zijn, inclusief een kredietfaciliteit van 300 miljoen, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. De groepsproductie bedroeg in het eerste kwartaal 13.393 troy ounce goudequivalent, een daling met 4,8 procent tegenover het eerste kwartaal van 2019 (14.071 troy ounce) en met 16,9 procent tegenover het vorige kwartaal. Door de coronapandemie waren er productiestops bij meerdere mijnen uit de portefeuille. De gemiddelde gerealiseerde goudprijs steeg met 23,4 procent, tot 1593 dollar per troy ounce goud, waardoor de omzet toch nog met 17,4 procent toenam tot 21,3 miljoen dollar. De recurrente (zonder eenmalige elementen) operationele kasstroom klom van 12,1 naar 14,4 miljoen dollar. Tegenover een nettowinst van 2,5 miljoen dollar vorig jaar was er nu een nettoverlies van 10,3 miljoen dollar, door een afwaardering van 7,9 miljoen op de Diavik Diamond Royalty wegens de aanhoudend lage diamantprijzen, en een negatieve herwaardering voor 5,9 miljoen van een converteerbare obligatie van Americas Gold and Silver Corp. Door de onzekerheid over het heropstarten van de stilgelegde mijnen zijn de productieverwachtingen voor 2020 (60 à 70.000 troy ounce goudequivalent) geschrapt. Tegen 2023 mikt Sandstorm op 138.000 troy ounce goudequivalent.ConclusieHet aandeel van Sandstorm Gold viel kort terug na het kwartaalrapport, maar herstelde na de bekendmaking van de indrukwekkende boorresultaten van het Turkse Hod-Maden. We hebben er vertrouwen in dat Sandstorm niet zomaar nieuwe aandelen zal uitgeven en verwachten later dit jaar een of meerdere nieuwe deals. Het inkoopprogramma is vernieuwd en zorgt in geval van nood voor koersondersteuning.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 8,81 dollarTicker: SAND USISIN-code: CA80013R2063Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,68 miljard dollarK/w 2019: 105Verwachte k/w 2020: 73Koersverschil 12 maanden: +69%Koersverschil sinds jaarbegin: +18%Dividendrendement: -