Sandstorm Gold Royalties heeft inhaalbeweging ingezet

Sinds de aankondiging van een stevig aandeleninkoopprogramma op 15 november is de koers van het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold Royalties gestegen met ruim 40 procent. Door tegen eind dit jaar 18,3 miljoen aandelen, of 10 procent van de uitstaande aandelen, in te kopen wil Sandstorm sneller de significante waarderingskloof met zijn grotere sectorgenoten verkleinen. Dat lijkt aardig te lukken, want het aandeel presteerde aanzienlijk beter dan dat van de grootste speler in de sector, Franco-Nevada (+13%), en zelfs beter dan Wheaton Precious Metals (+39%), dat in december nochtans fors opveerde, nadat het met de Canadese belastingdiensten een gunstig compromis had gesloten over een jarenlang belastingdispuut.

...