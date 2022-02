Er zijn belangrijke stappen gedaan voor de herwaardering van het aandeel van Sandstorm Gold.

Voor de tweede keer op rij koppelde Sandstorm Gold zijn kwartaalrapport aan belangrijk ander nieuws. Het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf kondigde aan dat het in het eerste kwartaal van 2022 voor het eerst een kwartaaldividend uitkeert. Op 28 januari is een eerste kwartaaldividend van 2 Canadese dollarcent bruto per aandeel betaald. De bedoeling is het dividend nooit meer te verlagen. Het feit dat Sandstorm nog geen dividend had uitgekeerd, was een van de redenen voor de chronische onderwaardering tegenover zijn grotere sectorgenoten. Een andere reden is het feit dat Sandstorms belangrijkste actief, het 30 procentbelang in het Turkse koper- en goudproject Hod Maden, geen streaming- of royaltyovereenkomst is. Dat stelt Sandstorm Gold voor dat project bloot aan de operationele risico's van een gewoon mijnbouwbedrijf. In 2017 betaalde Sandstorm 167 miljoen Britse pond voor het belang in Hod Maden. Topman Nolan Watson gaf al die tijd aan het belang te gepasten tijde te zullen omzetten in een streamingovereenkomst, om die onzekerheid uit de markt te halen. In november kwam het groene licht, na de goedkeuring van het rapport over de impact op het milieu en de publicatie van een positieve definitieve haalbaarheidsstudie. Op 17 februari kondigde Sandstorm Gold een intentieovereenkomst met Royal North Partners (RNP) aan voor de overname van het belang in Hod Maden, en de participatie van circa 25 procent in Entrée Resources. Sandstorm Gold zal ook 10 miljoen dollar cash inbrengen in RNP, dat na een omgekeerde overname wordt omgedoopt in Horizon Copper. In ruil voor de inbreng krijgt Sandstorm Gold een streamingovereenkomst ter waarde van 200 miljoen dollar op Hod Maden, een participatie van 34 procent in Horizon Copper en een obligatielening voor 95 miljoen dollar. De terugbetaling van de tienjarige lening door Horizon Copper zal starten na de productie-opstart in de tweede helft van 2024. De transactie wordt in de tweede jaarhelft afgerond. Horizon Copper zal naast Hod Maden ook andere koperprojecten verwerven, waarbij Sandstorm Gold de bevoorrechte streamingpartner wordt, om de financiering te ondersteunen. Intussen zette Sandstorm Gold in 2021 recordcijfers neer. De verkochte productie bedroeg in het vierde kwartaal 16.586 troy ounce goudequivalent, 5 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2020. Dat brengt het jaarcijfer op 67.548 troy ounce (+29,5%), een record. De omzet steeg met 23,5 procent tot 114,9 miljoen dollar, ook een record. De operationele kasstroom ging van 68,3 miljoen dollar naar 83,5 miljoen (+22,3%), en de nettowinst verdubbelde tot 27,6 miljoen. In december sloot Sandstorm Gold met Bear Creek Mining een overeenkomst voor de financiering van diens overname van de Mercedes-goudmijn van Equinox Gold. Sandstorm gaf een converteerbare lening van 22,5 miljoen dollar uit, en betaalt 37,5 miljoen voor een goudstream die toelaat 25.200 troy ounce goud te kopen tegen 7,5 procent van de spotprijs in de periode april 2022 tot september 2025, en daarna 4,4 procent van de productie tegen 25 procent van de spotprijs. Voor 2022 mikken de Canadezen op een verkoop tussen 65.000 en 70.000 troy ounce goudequivalent.ConclusieHet aanvatten van een dividenduitkering en de deal rond Hod Maden zijn belangrijke stappen voor een herwaardering van het aandeel van Sandstorm Gold tegenover zijn grotere sectorgenoten Franco-Nevada en Wheaton Precious Metals. Het bedrijf is schuldenvrij, en ziet heel wat mogelijkheden voor nieuwe transacties in 2022. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 6,98 dollarTicker: SAND USISIN-code: CA80013R2063Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,34 miljard dollarK/w 2021: 50Verwachte k/w 2022: 46Koersverschil 12 maanden: +15%Koersverschil sinds jaarbegin: +13%Dividendrendement: 0,9%