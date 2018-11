Sandstorm pakt uit met stevig inkoopprogramma

De CEO, Nolan Watson, wil zo sneller de waarderingskloof met de grotere sectorgenoten verkleinen. De verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de verwachte bedrijfskasstroom 2018 (ev/ebitda) bedraagt 15,8 keer voor Sandstorm, tegenover 24,6 keer voor Franco-Nevada. Tegen 2023 loopt dat verschil nog aanzienlijk op, want de markt houdt duidelijk nog geen rekening met de verwachte bijdrage van Hod Maden vanaf 2022. Sandstorm heeft een belang van 30 procent in die Turkse mijn, die de productie van Sandstorm tegen 2023 zal optrekken tot 140.000 troy ounce goudequivalent, van 54.633 troy ounce in 2017.

