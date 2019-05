Sandstorm sluit nieuwe overeenkomsten bij de vleet

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold Royalties blijft met de regelmaat van de klok nieuwe streaming- of royalty-overeenkomsten afsluiten. Anders dan in het verleden concentreren de Canadezen zich op activa die al produceren of die op korte termijn opstarten.

.