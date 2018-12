Sandstrom is sterkst groeiende goudroyalty- en streamingbedrijf

Het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold Royalties zag het levenslicht in 2008. Medeoprichter en CEO Nolan Watson stond als jongste financieel directeur van een S&P500-bedrijf mee aan de wieg van het royalty- en streamingmodel in de edelmetalensector bij de sectorgenoot Silver Wheaton (intussen Wheaton Precious Metals). Sandstorm is beursgenoteerd sinds 2010 en groeide de voorbije acht jaar snel. Het aantal activa waarmee het bedrijf een overeenkomst (een royalty- of streamingcontract) heeft, is gestegen van vijf in 2010 naar 187, waarvan er twintig in productie zijn. De omzet klom van 3,1 miljoen Amerikaanse dollar in 2010 naar 68 miljoen in 2017. De productie explodeerde van 2322 naar 55.000 troy ounce goudequivalent.

...