Tot vorig najaar was SAP het meest waardevolle technologiebedrijf van Europa. Toen biechtte de Duitse aanbieder van bedrijfssoftware (Enterprise Resource Planning of ERP) tegenvallende kwartaalcijfers op en werden de prognoses voor het volledige boekjaar verlaagd. De beurswaarde kelderde prompt met een kwart, waardoor de Duitsers hun titel moesten afgeven aan het Nederlandse ASML.

De situatie is te vergelijken met die van zijn Amerikaanse sectorgenoot Oracle enkele jaren geleden. Het bedrijfsmodel zit in een overgangsfase waarbij de klassieke verkoop van softwarelicenties vervangen wordt door een cloudmodel. Op korte termijn drukt dat de omzet omdat inkomsten via de cloud niet in een keer maar gespreid als omzet worden erkend. Op langere termijn zorgt een groter aandeel van recurrente inkomsten ervoor dat de omzet en de kasstromen beter voorspelbaar worden. SAP is hierin een stuk minder ver gevorderd dan Oracle. De Duitsers waren de eerste jaarhelft nog relatief goed doorgekomen, maar kregen in het derde kwartaal de rekening gepresenteerd van de dure euro en de coronacrisis. De inkomsten uit de Concur ERP-module voor de reissector, normaal goed voor 15 procent van de cloudomzet, vielen nagenoeg volledig weg. Bovendien was de vergelijkingsbasis ongunstig met een sterk derde kwartaal een jaar eerder. De euro klom vorig jaar fors tegenover de dollar en dat was nefast voor de concurrentiepositie buiten Europa. Vooral in de Verenigde Staten verloor SAP marktaandeel door een omzetdaling met 23 procent. Toch zit ook het aanbod er voor iets tussen. SAP biedt verschillende softwareapplicaties aan die niet allemaal op elkaar afgestemd zijn. Dat komt omdat de Duitsers het voorbije decennium liefst 25 miljard euro aan overnames hebben besteed. In het derde kwartaal bedroeg de groepsomzet 6,54 miljard euro, 4 procent minder dan een jaar eerder en ruim 300 miljoen euro onder de verwachtingen. Vooral de cloudafdeling liet het afweten met een groei van slechts 11 procent (1,98 miljard euro), tegenover 21 procent in het tweede kwartaal. Na drie kwartalen in 2020 bedroeg de cloudomzet 6 miljard euro, of 18 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De verkoop van softwarelicenties en support leverde 10,6 miljard euro op (-5%), of iets meer dan de helft van de groepsomzet (19,8 miljard euro). SAP verlaagde de omzet- en margeprognoses voor het volledige boekjaar en de doelstellingen van het Ambition 2023-plan werden met twee jaar uitgesteld. De prognose voor de cloudomzet in 2020 werd verlaagd naar 8 tot 8,2 miljard euro, tegenover 8,3 tot 8,7 miljard voorheen. Dat impliceert een groei met 14 tot 17 procent op jaarbasis, waarmee SAP een stuk minder goed presteert dan bijvoorbeeld Oracle en Microsoft. De totale omzet zou op 27,2 tot 27,8 miljard euro uitkomen, 1 procent lager tot 2 procent hoger dan een jaar geleden. SAP mikt nu tegen 2025 op een cloudomzet van minstens 22 miljard dollar of bijna drie keer zo veel als in het afgelopen boekjaar. Over vijf jaar moeten de cloud inkomsten 60 procent van de groepsomzet uitmaken. Er is dus nog werk aan de winkel.Toch was er ook goed nieuws, want door lagere herstructureringskosten en een lagere belastingfactuur zal de vrije kasstroom toenemen naar 4,5 miljard dollar. De nettoschuld was eind september gedaald naar 6,9 miljard euro, tegenover nog 8,3 miljard eind 2019.Conclusie Ondanks een moeilijk jaar slaagde SAP erin hogere kasstromen te genereren en een dividend uit te keren. De Duitsers hebben nog veel groeipotentieel in ERP-softwaretoepassingen voor de cloud. Dat wordt een werk van lange adem en beleggers zullen eerst bewijzen willen zien dat het de goede kant opgaat, want het aandeel is desondanks niet echt goedkoop. De jaarcijfers van 29 januari zijn een eerste belangrijke afspraak.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 105,82 euroTicker: SAP GYISIN-code: DE0007164600Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 130,2 miljard euroK/w 2020: 26Verwachte k/w 2021: 21Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 1,5%