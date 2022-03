Adidas is en blijft een kwalitatief groeiaandeel.

Het aandeel van adidas kreeg rake klappen door de invasie van Rusland in Oekraïne. Traditioneel heeft de Duitse sportgigant een sterke positie in Centraal- en Oost-Europa, inclusief Rusland. De koers bereikte in augustus vorig jaar nog een piek op 335 euro, om na de start van de oorlog in Oekraïne te halveren tot zelfs even 170 euro. Trop is te veel en te veel is trop, was ons oordeel. En we namen het aandeel tegen ruim 171 euro weer op in de voorbeeldportefeuille. We waren dan ook heel benieuwd, samen met analisten en beleggers, wat de bedrijfsleiding naar aanleiding van de jaarcijfers 2021 had te melden over de impact van Rusland op de cijfers voor dit jaar. Met een geschat omzetverlies van 250 miljoen euro voor dit jaar bleek de schade mee te vallen. Te meer daar de top dit jaar een herstel verwacht van de verkopen in China, zodat de vooropgestelde omzetprognose van 11 tot 13 procent bij constante wisselkoersen boven de gemiddelde analistenschatting lag (+9,5 procent). De koers maakte dan ook een sprong van ruim 25 euro of 13,6 procent op deze aankondiging.Voor de jaarcijfers 2021 verdient adidas geen gouden medaille. Problemen in de aanvoerketen en vooral turbulenties in China deden de beurskoers al terugvallen voor er sprake was van een conflict in Oekraïne. Net als grote rivaal Nikeweigerde de Duitse sportgigant nog katoen te gebruiken uit een Chinese provincie, waar er ernstige aanwijzingen waren dat de Oigoeren tot dwangarbeid werden verplicht. Genoeg voor de Chinezen om een lastercampagne tegen adidas op te zetten. En dat had vorig jaar wel degelijk een negatieve impact op de Chinese verkoopcijfers. In het vierde trimester lag de omzet nog min of meer in lijn met vorig jaar en de analistenconsensus, met 5,137 miljard euro (vorig jaar ook 5,14 miljard en 5,20 miljard analistenconsensus). In China was er wel een daling van 24 procent. Voor geheel 2021 was er een 15,2 procent omzetstijging tegenover het coronajaar 2020. De bedrijfswinst (ebit) was met 66 miljoen euro een afknapper, want 71 procent minder tegenover het laatste kwartaal van 2020 en ook ver onder de analistenconsensus van 114,4 miljoen euro. Maar door een spectaculair herstel in het eerste semester geldt voor 2021 wel een sprong van 166,3 procent voor de ebit tot bijna 2 miljard euro. De aandeelhouders worden beloond met een dividendstijging van 3 tot 3,30 euro bruto per aandeel, of een toename met 10 procent. Tot groot jolijt van referentieaandeelhouder GBL,want adidas is de op één na belangrijkste participatie van de holding. ConclusieAdidas profiteert net zoals Nike al een aantal jaren van 'athleisure'. Dat is de trend waarbij het is toegestaan om sportkleding (of kleding die lijkt op sportkleding) op straat te dragen. Adidas is en blijft een kwalitatief groeiaandeel, absolute top in Europa. Na de 'Oekraïne-duik' is het aandeel weer redelijk gewaardeerd tegen minder dan elf keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022 (tegenover 14,5 keer gemiddeld over de afgelopen vijf jaar). Vandaar dat we het aandeel weer hebben opgenomen in de voorbeeldportefeuille (rating 1A, koopwaardig). Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 212,45 euroTicker: ADS GYISIN-code: DE000A1EWWW0Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 40,81 miljard euroK/w 2021: 28Verwachte k/w 2022: 22Koersverschil 12 maanden: -20%Koersverschil sinds jaarbegin: -18%Dividendrendement: 1,5%