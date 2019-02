Schandalen deren Facebook niet meer

Facebook had absoluut geen last van alle schandalen rond het bedrijf (privacy, gegevensmisbruik, enzovoort) en presteerde tussen oktober en december op vrijwel alle vlakken boven de verwachtingen. Het aantal dagelijks actieve gebruikers klom op kwartaalbasis naar 1,523 miljard, of 1,9 procent meer dan een kwartaal eerder. Belangrijk was dat er in Europa weer groei was, na twee opeenvolgende kwartalen met een daling van het aantal gebruikers.

