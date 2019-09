Argenx is zeker niet in slaap gevallen. Het Belgische biotechbedrijf heeft een solide basis gelegd voor de komende vijf tot tien jaar.

Op basis van de beperktere nieuwsstroom lijkt het alsof het Belgische biotechbedrijf Argenx in slaap is gevallen, maar schijn bedriegt. Dit jaar kondigde zich aan als een jaar zonder laatklinische studieresultaten. Zulke resultaten veroorzaken de grootste koersschommelingen bij biotechbedrijven, maar zelfs zonder laatklinisch nieuws steeg het aandeel sinds het jaarbegin met ruim 30 procent. Tegenover de koerspiek van 135,7 euro in juli is er een terugval met 16 procent.

...