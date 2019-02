Schikking geeft koers General Electric vleugels

De nieuwe CEO, Lawrence 'Larry' Culp, kreeg de markt op zijn hand met plannen om de schulden af te bouwen en vooral een schikking met het ministerie van Justitie van 1,5 miljard dollar rond subprime-leningen van een decennium geleden. Dochter GE Capital was lange tijd een winstmotor voor de groep, maar kwam in zwaar weer door de bankencrisis. Sindsdien is ze gevoelig afgebouwd. Analisten en beleggers waarderen de inspanningen van Culp om het wankele conglomeraat weer te stabiliseren.

