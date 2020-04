Het Frans-Amerikaanse Schlumberger, de grootste oliedienstenspeler ter wereld, millimetert zijn kwartaaldividend onder druk van de slechte marktomstandigheden.

We keken meer dan gemiddelde belangstelling uit naar de resultaten over het eerste kwartaal van het Frans-Amerikaanse Schlumberger. De grootste oliedienstenspeler moest reageren op de zelden geziene daling van de olieprijs de afgelopen weken. Meteen een fikse uitdaging voor de trouwe soldaat (al 32 jaar bij Schlumberger) en sinds 1 augustus vorig jaar CEO, Olivier Le Peuch, die uit de schaduw moet komen van Paal KibsgaardLe Peuch begon in oktober al met een schoonmaakoperatie, waarbij 12,7 miljard dollar werd afgeschreven op overnames. Dat leidde tot een nettoverlies van 11,4 miljard dollar of 8,22 dollar per aandeel. Na afloop van het eerste trimester is er opnieuw een stevige afschrijving van 8,09 miljard dollar of 5,57 dollar per aandeel, wat leidt tot een nettoverlies van 7,38 miljard dollar of 5,32 dollar per aandeel. Toch reageerde de markt met een koersstijging omdat de bedrijfsresultaten minder erg waren dan gevreesd. In de periode januari-maart was er een omzet van 7,45 miljard dollar. Dat is 5 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2019 (7,88 miljard dollar), en 9 procent minder dan de 8,23 miljard dollar in het laatste trimester van 2019. De gemiddelde analistenverwachting lag op 7,53 miljard dollar. De winst daalt van 0,30 dollar naar 0,25 dollar winst per aandeel ten opzichte van hetzelfde trimester vorig jaar (-17%), als we de eenmalige afschrijving buiten beschouwing laten. Maar zelfs dan is het een stevige achteruitgang tegenover de winst van 0,39 dollar per aandeel in het vierde kwartaal van 2019 (-36%). De winst per aandeel lag wel in de lijn met de analistenconsensus van 24,4 dollarcent per aandeel.Schlumberger dankt zijn marktleiderschap aan de beste technologische expertise om van schaliegasprojecten een succes te maken en aan de aanwezigheid in 85 landen. Dat laatste zien we heel duidelijk in de sterk verschillende evolutie van de Noord-Amerikaanse versus de internationale activiteiten. In de eerste drie maanden van 2020 bedroeg de Noord-Amerikaanse omzet 2,28 miljard dollar. Dat is liefst 17 procent minder dan in het eerste trimester van 2019. Dat de totale omzet slechts 5 procent is gezakt op jaarbasis, heeft alles te maken met een 2 procent hogere internationale omzet (van 5,04 naar 5,12 miljard dollar). De dramatische daling van vooral de Amerikaanse olieprijs doet vermoeden dat de Amerikaanse schalie-industrie beroerde tijden tegemoet gaan en dat is natuurlijk slecht nieuws voor de oliedienstenbedrijven. Maar meer nog voor de Amerikaanse concurrenten dan voor Schlumberger. Al is dat een magere troost voor de aandeelhouders. Geconfronteerd met een dramatische wending op de oliemarkt in zeer korte tijd kon het management niet anders dan drastisch te snoeien in het veel te royale dividend. Het kwartaaldividend gaat van 0,50 naar 0,125 dollar per aandeel. Dus geen verhoopt dividendrendement van 13 à 14 procent bruto meer, maar nog een aanvaardbare 3,5 procent bruto. Een bui die de meeste aandeelhouders overigens wel hadden zien hangen.ConclusieHet worden opnieuw bewogen tijden voor de oliedienstenspelers en hun aandeelhouders. De olieproducenten zullen hun hachje proberen te redden door op hun investeringen te beknibbelen, en de oliereuzen zullen alles doen om hun dividend niet of zo weinig mogelijk te verlagen. Dat zal een serieuze impact hebben op de resultaten van Schlumberger, ook de volgende jaren, zoals we uit de vorige oliecrisis hebben onthouden. Vandaar de beslissing het aandeel uit de voorbeeldportefeuille te verwijderen ondanks de historisch lage koers. Omdat we vrezen voor lage winstcijfers over een langere periode, geven we tot nader order geen positief advies.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 14,73 dollarTicker: SLB USISIN-code: AN8068571086Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 20,45 miljard dollarK/w 2019: 10Verwachte k/w 2020: 45Koersverschil 12 maanden: -67%Koersverschil sinds jaarbegin: -63%Dividendrendement: 3,5%