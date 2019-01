Schlumberger klautert uit een diep dal

De oliedienstengigant maakte in het vierde kwartaal van 2018 de verwachtingen waar. Er volgde een sterk positieve koersreactie (+8%). Dat was broodnodig, want in de laatste maanden van 2018 was het aandeel volledig kopje-onder gegaan, om neer te komen op de laagste koers in tien jaar.