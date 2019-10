Het aandeel van Schlumberger is rijp voor een inhaalbeweging. We verwachten maatregelen die het winstherstel volgend jaar moeten ondersteunen.

We keken toch met meer dan gemiddelde belangstelling uit naar de resultaten over het derde kwartaal van de Frans-Amerikaanse oliedienstengigant Schlumberger. Uiteraard omdat het aandeel weer in de voorbeeldportefeuille zit, maar vooral omdat het gaat om de eerste cijfers die niet langer door Paal Kibsgaard zijn voorgesteld. Kibsgaard was bijna een decennium de topman en de voorzitter van de raad van bestuur van Schlumberger. Sinds 1 augustus is de Fransman Olivier Le Peuch de CEO, en dat zien we toch wel aan de cijfers. Le Peuch, die al 32 jaar bij Schlumberger werkt, begint met dieprode cijfers. Er was een nettoverl...