Het boekjaar 2019 was bewogen, mede door het vertrek van de CEO. Toch verbeterde de winstgevendheid in de jongste twee kwartalen.

We keken met meer dan gemiddelde belangstelling uit naar de resultaten over het vierde kwartaal van de Frans-Amerikaanse oliedienstengigant Schlumberger. De grootste oliedienstenspeler doet het nu twee kwartalen zonder Paal Kibsgaard, die bijna een decennium de topman en de voorzitter van de raad van bestuur is geweest. Kibsgaard werd in volle zomer aan de kant geschoven. Sinds 1 augustus is de Fransman Olivier Le Peuch de CEO van Schlumberter. Hij werkt al 32 jaar bij Schlumberger.

...

We keken met meer dan gemiddelde belangstelling uit naar de resultaten over het vierde kwartaal van de Frans-Amerikaanse oliedienstengigant Schlumberger. De grootste oliedienstenspeler doet het nu twee kwartalen zonder Paal Kibsgaard, die bijna een decennium de topman en de voorzitter van de raad van bestuur is geweest. Kibsgaard werd in volle zomer aan de kant geschoven. Sinds 1 augustus is de Fransman Olivier Le Peuch de CEO van Schlumberter. Hij werkt al 32 jaar bij Schlumberger. Le Peuch begon in oktober met dieprode cijfers. Er was een nettoverlies van 11,4 miljard dollar, of 8,22 dollar per aandeel. Hij begon de opkuisoperatie door 12,7 miljard dollar af te schrijven op overnames uit het verleden. Daar was de markt duidelijk wel tevreden mee, blijkt uit het beursparcours dat het aandeel sindsdien heeft afgelegd. De bedrijfsresultaten over het vierde kwartaal konden op een minder positie koersreactie rekenen. Nochtans vonden we dat ze eigenlijk wel meevielen. Er was in periode oktober-december 8,23 miljard dollar omzet. Dat is bijna evenveel als in het vierde kwartaal van 2018 (8,18 miljard), maar wel 4 procent minder dan de 8,54 miljard dollar in het derde kwartaal van 2019. De gemiddelde analistenverwachting was 8,14 miljard dollar en dat cijfer werd dus lichtjes overschreden. De winst steeg naar 0,39 dollar per aandeel, een stijging van 8 procent tegenover de 0,36 dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Maar tegenover het derde kwartaal van 2019 (0,43 dollar) was er een daling met 9 procent. De analistenconsensus bedroeg 0,37 dollar per aandeel. De ebit-marge (bedrijfswinst) steeg van 11,8 procent in het laatste kwartaal van 2018 naar 12,2 procent. Schlumberger dankt zijn marktleiderschap aan zijn technologische expertise om van schaliegasprojecten een succes te maken en aan zijn wereldwijde aanwezigheid in 85 landen. Dat blijkt heel duidelijk uit de sterk verschillende evolutie van de Noord-Amerikaanse versus de internationale activiteiten. In de laatste drie maanden van 2019 bedroeg de Noord-Amerikaanse omzet 2,45 miljard dollar, 13 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2018. Dat de totale omzet toch nog 1 procent steeg op jaarbasis, dankt Schlumberger aan de 8 procent hogere internationale omzet (van 5,28 naar 5,72 miljard dollar). Diezelfde tendens zien we over het hele boekjaar 2019. De stabiele totale omzet (32,9 versus 32,8 miljard dollar) verbergt een combinatie van 10 procent minder omzet in Noord-Amerika (van 11,98 naar 10,84 miljard) en 7 procent meer omzet internationaal (van 20,45 naar 21,85 miljard). Over heel 2019 zakte de winst per aandeel zonder eenmalige elementen met 9 procent, van 1,62 naar 1,47 dollar per aandeel. Voor 2020 bedraagt de analistenconsensus 1,67 dollar per aandeel. Een jaar geleden lag de gemiddelde winstverwachting voor 2020 nog op 2,40 dollar per aandeel. De analistenconsensus voor het eerste kwartaal van dit jaar is 33 dollarcent winst per aandeel en 7,9 miljard dollar omzet.ConclusieHet boekjaar 2019 was bewogen, mede door het vertrek van de CEO. Toch verbeterde de winstgevendheid in de jongste twee kwartalen. Het aandeel zakte in de loop van vorig jaar naar het laagste koerspeil in meer dan tien jaar. We verwachten dat die bodem de volgende jaren niet meer in zicht komt. Na het forse koersherstel in het laatste kwartaal van vorig jaar zijn winstnemingen op de cijfers geen ongewoon fenomeen. Tegen 9,5 keer de verwachte verhouding tussen ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2020 verwachten we een verder koersherstel dit jaar. We bekijken of we onze positie nog wat kunnen opdrijven.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 38,37 dollarTicker: SLB USISIN-code: AN8068571086Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 53,1 miljard dollarK/w 2019: 27Verwachte k/w 2020: 23Koersverschil 12 maanden: -9%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 5,2%